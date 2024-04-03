iOS 17.5 окончательно покончит со слежкой за пользователями с помощью трекеров

Фархад
AirTag

В прошлом году Apple объявила о партнерстве с Google для работы над новой отраслевой спецификации по борьбе с нежелательным отслеживанием людей с помощью трекеров наподобие AirTags. Теперь в iOS 17.5 появились новые функции защиты от сталкеров.

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Портал 9to5Mac нашел упоминания новых функций защиты от преследования в коде бета-версии iOS 17.5. Строки, добавленные в приложение Локатор, показывают, что iOS будет идентифицировать аксессуары для отслеживания, даже если они не сертифицированы Apple, чтобы пользователи могли их отключать.

«Этот товар не сертифицирован в сети Apple Локатор. Вы можете отключить этот объект и запретить ему передавать свое местоположение владельцу. Для этого следуйте инструкциям, представленным на сайте производителя этого товара», — говорится в тестовой сборке iOS.

Судя по всему, функция нацелена на обнаружение маячков от Samsung, Tile, Chipolo, Eufy, Pebblebee и других компаний.

Стоит отметить, что Apple и Google планируют создать универсальную систему для iOS и Android, которая будет находить трекеры и предупреждать пользователей о подброшенных метках для отслеживания.
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Источник:
9to5Mac
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