iOS 17.5 окончательно покончит со слежкой за пользователями с помощью трекеров

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«Этот товар не сертифицирован в сети Apple Локатор. Вы можете отключить этот объект и запретить ему передавать свое местоположение владельцу. Для этого следуйте инструкциям, представленным на сайте производителя этого товара», — говорится в тестовой сборке iOS.

В прошлом году Apple объявила о партнерстве с Google для работы над новой отраслевой спецификации по борьбе с нежелательным отслеживанием людей с помощью трекеров наподобие AirTags. Теперь в iOS 17.5 появились новые функции защиты от сталкеров.Портал 9to5Mac нашел упоминания новых функций защиты от преследования в коде бета-версии iOS 17.5. Строки, добавленные в приложение Локатор, показывают, что iOS будет идентифицировать аксессуары для отслеживания, даже если они не сертифицированы Apple, чтобы пользователи могли их отключать.Судя по всему, функция нацелена на обнаружение маячков от Samsung, Tile, Chipolo, Eufy, Pebblebee и других компаний.Стоит отметить, что Apple и Google планируют создать универсальную систему для iOS и Android, которая будет находить трекеры и предупреждать пользователей о подброшенных метках для отслеживания.