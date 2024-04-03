В iOS 17.5 появится самая опасная фича Android. Хорошо, что пока только в Европе

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В первой бета-версии iOS 17.5, вышедшей вчера, появилась поддержка загрузки приложений с сайтов разработчиков. Разумеется, работает это нововведение только странах Европейского Союза.Хотя Apple считает эту инициативу опасной для владельцев iPhone, Закон о цифровых рынках обязывает компанию открыть доступ для установки приложений из сторонних магазинов. Частично это было реализовано в iOS 17.4, а с релизом iOS 17.5 некоторые приложения можно будет скачивать с сайтов разработчиков.Чтобы предложить приложение для загрузки с веб-сайта в странах ЕС, разработчики должны соответствовать определенным критериям. Например, они должны быть активными участниками программы Apple Developer Program в течение двух или более лет подряд. Кроме того, у них должно быть приложение, которое за предыдущий год было установлено на 1 млн iOS-устройств в Европе.Обратите внимание, что приложения таким образом можно будет скачивать только на iPhone, поскольку на iPad этот закон не распространяется.