Apple тайно выпускает iPhone с джейлбрейком

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Взломанные iPhone всегда пользовались популярностью у пользователей, желающих обойти функциональные ограничения Apple. Сама компания старается оперативно закрывать дыры в системе, которые позволяют установить нелегальную прошивку. Но как выяснилось, «купертиновцы» сами выпускают аналогичные устройства, правда, судя по всему, очень скромным тиражем и для совершенно иных целей.Об одном из официально взломанных гаджетов рассказал Tech Crunch. Выпускаются они в рамках программы Security Research Device и позволяют специальным сотрудникам выискивать дыры в системе безопасности ПО. Сама прошивка, как и внешний вид смартфона, практически не отличаются от тех, что держат в руках пользователи, за исключением пары моментов.Как и полагается, такие смартфоны позволяют загружать сторонний софт для изучения разного рода багов, стабильности и прочих неполадок, с которым мы порой сталкиваемся. Так появляются регулярные апдейты с устранением ошибок. Менее значительное отличие — экран блокировки. На нем горит сообщение, что данный смартфон часть программы безопасности. Также сбоку выгравирован контактный номер Apple для возвращения модели в случае утери.Примечательно, что в коробку с тестовым смартфоном вкладывают несколько приятных мелочей: инструкцию по эксплуатации и несколько наклеек, указывающих на участие в программе безопасности.Так как редкие ревизии по сути не прошли полный производственный процесс и использовались внутри Apple для тестирования, ценник на такие модели может достигать тысячи долларов за экземпляр. Распространение происходит само собой «в серую», а среди соискателей отмечаются не только коллекционеры, но и хакеры. В отличие от официальных владельцев, злоумышленники используют привилегии программы для поиска и укрепления существующих уязвимостей.На вопрос издательства о количестве выпущенных айфонов с расширенными возможностями Apple не ответили.