iPhone 15 Pro тотально разочаровал покупателей. Причина слишком банальная

Фархад
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Аналитики PerfectRec провели исследование среди владельцев iPhone 15, чтобы выявить степень их удовлетворённости устройствами.

По последним данным, основанным на 700 000 отзывах, удовлетворенность владельцев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max продолжает снижаться, в то время как пользователи iPhone 15 и iPhone 15 Plus всё больше радуются своим девайсам.

Если в сентябре около 73,5% пользователей iPhone 15 Pro были довольны своим выбором, то сейчас эта цифра упала до 66,1%. Для iPhone 15 Pro Max этот показатель снизился с 77% до 72,5%. В случае с iPhone 15 рейтинг вырос с 68,2% до 78,1%, а у 15 Plus — с 70% до 73,5%.

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Аналитики PerfectRec отмечают, что за последние 30 дней в тройку самых популярных жалоб на iPhone 15 Pro вошли:
  • Плохая автономность;
  • Незначительные обновления по сравнению с iPhone 14 Pro;
  • Разочарование в дизайне и выступающих объективах камеры.


Также интересно, что продажи «Прошек» заметно просели, а базовые модели стали пользоваться большим спросом.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+31
Gntlmn Mthfcng
Самое скучное обновление за все время существования айфонов. Наверно хуже чем XS и 12 pro в свое время. Но по автономности скажу что заметно лучше чем 14 pro с 91% емкости аккумулятора.
49 минут назад
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