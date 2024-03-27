Apple теряет самый большой потребительский рынок — люди устали от iPhone

Фархад
Apple

Журналисты издания The New York Times поделились наблюдением, что в последние годы Apple начала сдавать позиции в самом важном для компании регионе — Китае.

Годами Apple доминировала на рынке смартфонов премиум-класса в этой стране и ни одна другая компания не могла составить ей конкуренцию. Однако в 2019 году ситуация начала меняться, а к 2024 стало настолько плохо, что продажи iPhone упали на 24% год к году.

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По данным Counterpoint Research, в течение первых шести недель года, исторически пикового сезона для китайских покупателей, желающих приобрести новый гаджет, продажи iPhone стремительно падали. При этом люди активнее покупали смартфоны от Huawei — рост проданных девайсов составил 64%.

Для Apple наступило непростое время. С одной стороны аналитики пророчат провал гарнитуры Vision Pro из-за высокой цены (от $3500), с другой — постоянное давление со стороны Евросоюза, которое заставляет компанию менять свои планы. А тут ещё падение продаж в Китае, на самом важном рынке сбыта iPhone. Кстати, на долю страны приходилось примерно 20% от всех продаж Apple.

Аналитики считают, что это связано со следующим рядом факторов: замедлением потребительских расходов, растущим давлением со стороны властей, которые призывают граждан избегать американских гаджетов, и возрождением национального бренда Huawei.

Помимо вышеперечисленных причин, многие пользователи также устали от однообразия iOS и её закрытости. Они считают, что такой подход Apple привёл к стагнации, в то время как большинство конкурентов предлагают более интонационные функции.
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Источник:
NY Times
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Комментарии

tellurian
+1243
tellurian
Что такого есть на анройде, что там нет стагнации?
Как по мне одинаково всё и везде. Плюс минус.
Спрос падает из-за конфронтации между странами. Американцы ограничивают бизнес компаний из Китая, а те в ответ вводят свои ограничения.
Ещё влияет снижение роста экономики в Китае. Доходы снижаются.
Сегодня в 10:23
#
tellurian
+1243
tellurian
Вышла обновленная версия 17.4.1 от 27 марта.
2 часа назад в 10:58
#
Mers
+5076
Mers tellurian
Что значит «обновленная 17.4.1»?
Фикс на фикс? У меня нет никакого обновления🤔
2 часа назад в 11:01
#
+387
Alex82 Mers
Тоже не пойму : что за обновлённая версия 17.4.1?🤔 Проверил обновления, актуальная 17.4.1🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 11:24
#
tellurian
+1243
tellurian Alex82
Зайдите на ipsw.me и посмотрите.
час назад в 11:45
#
tellurian
+1243
tellurian Mers
У меня стоит 17.4 и не ставил. На форумах пишет, что приходит обнова. Даже если стоит 17.4.1

Signed IPSWs
✓ iOS 17.4.1 (21E237) 27th March 2024 8.22 GB
✓ iOS 17.4.1 (21E236) 21st March 2024 8.22 GB
✓ iOS 17.4 (21E219) 5th March 2024 8.22 GB
✓ iOS 17.3.1 (21D61) 8th February 2024 8.13 GB
час назад в 11:44
#
Mers
+5076
Mers tellurian
У меня (21E236). Хмм… очень интересно. И как получить (21E237)?🤔
час назад в 12:19
#
tellurian
+1243
tellurian Mers
Скачать прошивку и установить через компьютер, некоторым Айтюнс аредлолил.
час назад в 12:20
#
Mers
+5076
Mers tellurian
Ну это костыльный вариант, хотелось бы лайтовое что-то) Ну там, отключить Бета профиль, перезагрузить😄
26 минут назад
#
tellurian
+1243
tellurian
Вышла обновленная версия 17.4.1 от 27 марта.
2 часа назад в 10:58
#
+227
Holldann tellurian
Куда вышла? Откуда вышла? Вышла вся?
час назад в 11:39
#
tellurian
+1243
tellurian Holldann
Зайдите на ipsw.me и посмотрите.
час назад в 11:45
#
kardigan
+3545
kardigan tellurian
Ого! Ты сново в плюсе.?! Вывели диверсанта на чистую воду?
час назад в 12:04
#
tellurian
+1243
tellurian kardigan
Я не знаю. 🤷‍♂️ был бы рад увидеть 5000 ;)
А так, уже перестал следить!
час назад в 12:06
#
+387
Alex82 tellurian
И главный вопрос : а зачем вам эти 5000? Что они дают?🤔
час назад в 12:16
#
tellurian
+1243
tellurian Alex82
Радость и поднимают настроение 🤷‍♂️
час назад в 12:18
#
+387
Alex82 tellurian
🤦🏻‍♂️Какую нафиг радость?! Вам сколько лет?!😁
час назад в 12:22
#
kardigan
+3545
kardigan
Дело не в усталости-дело в сознании. Китайцы очень организованые и чувство гражданственности в них очень развито.
На фоне происходящих событий вокруг они попросту выбрали своё-тем более бренды, которые подвергли санкциям очень неплохи.) правильная политика партии ведёт к определенным результатам.
час назад в 12:03
#
Lord
+599
Lord
Меньше продаж — больше скидок.
час назад в 12:26
#