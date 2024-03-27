Apple теряет самый большой потребительский рынок — люди устали от iPhone

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Журналисты издания The New York Times поделились наблюдением, что в последние годы Apple начала сдавать позиции в самом важном для компании регионе — Китае.Годами Apple доминировала на рынке смартфонов премиум-класса в этой стране и ни одна другая компания не могла составить ей конкуренцию. Однако в 2019 году ситуация начала меняться, а к 2024 стало настолько плохо, что продажи iPhone упали на 24% год к году.По данным Counterpoint Research, в течение первых шести недель года, исторически пикового сезона для китайских покупателей, желающих приобрести новый гаджет, продажи iPhone стремительно падали. При этом люди активнее покупали смартфоны от Huawei — рост проданных девайсов составил 64%.Для Apple наступило непростое время. С одной стороны аналитики пророчат провал гарнитуры Vision Pro из-за высокой цены (от $3500), с другой — постоянное давление со стороны Евросоюза, которое заставляет компанию менять свои планы. А тут ещё падение продаж в Китае, на самом важном рынке сбыта iPhone. Кстати, на долю страны приходилось примерно 20% от всех продаж Apple.Аналитики считают, что это связано со следующим рядом факторов: замедлением потребительских расходов, растущим давлением со стороны властей, которые призывают граждан избегать американских гаджетов, и возрождением национального бренда Huawei.Помимо вышеперечисленных причин, многие пользователи также устали от однообразия iOS и её закрытости. Они считают, что такой подход Apple привёл к стагнации, в то время как большинство конкурентов предлагают более интонационные функции.