Китайцы уже вовсю штампуют чехлы для iPhone 16 с новой секретной кнопкой

Фархад
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Авторитетный инсайдер Сонни Диксон поделился в Х фотографиями первого чехла для iPhone 16, который демонстрирует интересные конструктивные особенности аксессуара.

На чехле от стороннего производителя из одной азиатской страны виден вырез под кнопкой питания на правом торце. Ожидается, что именно там появится кнопка «Захвата». Вполне вероятно, что производитель чехлов получил информацию о новом элементе на корпусе iPhone от источника в Foxconn.
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Напомним, по данным многих инсайдеров, кнопка «Захвата» будет отвечать за фото- и видеосъемку в iPhone 16. Скорее всего, она будет ёмкостной с несколькими степенями нажатия, как кнопки спуска затвора в фотоаппаратах.

Стоит отметить, что такое расположение кнопки «Захват» приведёт к перемещению окошка антенны mmWave 5G в американских iPhone на другую грань.
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Источник:
SonnyDickson
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