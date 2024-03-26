Apple больше не скрывает анонс невероятного ИИ на WWDC 2024

Фархад
WWDC

Вслед за анонсом официальной даты проведения 35-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple, вице-президент компании случайно раскрыл большой «секрет» iOS 18.

Грег Джосвиак (Joz) поделился в X новостью о WWDC 2024, указав, что ивент будет «абсолютно невероятным». В оригинале получилось Absolutely Incredible, причём оба слова он написал с заглавной буквы, что является прямой отсылкой к аббревиатуре AI (ИИ).

Joe

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Слухи о запуске революционного ИИ в iOS 18 ходят на протяжении последних 6 месяцев. Даже сам Тим Кук неоднократно говорил, что компания удивит весь мир своим генеративным искусственным интеллектом на WWDC 2024 в 2024 году.

Остаётся теперь дождаться выступления Крейга Федериги на WWDC 2024, которое запланировано на 10 июня.
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Источник:
Joz
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Комментарии

wetwet
+879
wetwet
реально хочется наконец-то вау эффекта от эппл
Вчера в 21:59
#
John Doe
+707
John Doe wetwet
Вау-эффект должен быть внутри человека. Если же ждать его снаружи, то не насытишься никогда и ничем, всегда будет хотеться очередного "вау". А это тупик.
Вчера в 22:08
#
shah777111
+325
shah777111 John Doe
Душнилы подъехали, кто ещё?🤣🤣🤣
Вчера в 22:12
#
John Doe
+707
John Doe shah777111
Откройте форточку и дышите полной грудью.
Вчера в 22:18
#
+228
Holldann John Doe
Отойди от форточки, душно😁
Вчера в 23:32
#
shah777111
+325
shah777111 John Doe
Спасибо за совет милейший, я как раз таки дышу полной грудью🤝
Сегодня в 02:18
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