Apple больше не скрывает анонс невероятного ИИ на WWDC 2024

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Вслед за анонсом официальной даты проведения 35-й ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple, вице-президент компании случайно раскрыл большой «секрет» iOS 18.Грег Джосвиак (Joz) поделился в X новостью о WWDC 2024, указав, что ивент будет «абсолютно невероятным». В оригинале получилось Absolutely Incredible, причём оба слова он написал с заглавной буквы, что является прямой отсылкой к аббревиатуре AI (ИИ).Слухи о запуске революционного ИИ в iOS 18 ходят на протяжении последних 6 месяцев. Даже сам Тим Кук неоднократно говорил, что компания удивит весь мир своим генеративным искусственным интеллектом на WWDC 2024 в 2024 году.Остаётся теперь дождаться выступления Крейга Федериги на WWDC 2024, которое запланировано на 10 июня.