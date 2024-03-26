iPhone 16 Pro показали со всех сторон, но пока это только муляж

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В соцсети Weibo появились первые изображения болванок будущих смартфонов Apple iPhone 16, которые, вероятно, используются производителями аксессуаров для подготовки к осеннему релизу.По данным нескольких источников, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи, а iPhone 16 и iPhone 16 Plus сохранят габариты прошлогодних моделей.На первых изображениях видна разница в размерах между iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro. Предполагается, что младшая из «прошек» получит 6,3-дюймовый дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый.Другие снимки демонстрируют расположение кнопок в iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Apple планирует заменить переключатель беззвучного режима на кнопку «Действие», которая ранее была эксклюзивной для моделей iPhone 15 Pro, но она будет больше, чем в текущих устройствах.Также стоит обратить внимание на изменённый блок камеры на задней панели iPhone 16. Выступ теперь больше похож на таблетку, а в нём расположены отдельные сенсоры. Такой дизайн напоминает гибрид iPhone X и iPhone 12.Кроме того, все четыре модели серии iPhone 16 получат новую кнопку «Захвата», которая будет использоваться для фото- и видеосъемки. Она будет расположена ниже кнопки питания.Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 16 в сентябре.