Apple тихо перебирается на Android

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Журналист Марк Гурман сообщает, что Apple ищет разработчиков для создания приложений на платформе конкурента.По данным Bloomberg, Apple ищет старшего инженера-программиста для платформы Android, который присоединится к команде Apple TV. Специалист возглавит разработку «приложения, используемого миллионами людей для просмотра телевизионных и спортивных передач», что намекает на попытку внедрить собственные трансляции на смартфоны и планшеты с «зеленым роботом».На данный момент подписчики Apple TV, владеющие смартфонами Android, вынуждены смотреть фильмы и передачи только через браузер.