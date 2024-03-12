Apple только недавно обновила MacBook Pro, а уже активно разрабатывает новые модели

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился интересными подробностями о будущих чипах Apple Silicon, а также раскрыл интересные особенности «мозга» отменённого электрокара Apple Car.По словам Гурмана, Apple тестировала специальный сверхмощный чипсет для своего электромобиля, который был эквивалентен четырем чипам M2 Ultra вместе взятым. Он также отметил, что в прототипе была установлена базовая система SafetyOS, которая является частью общей операционной системы, но подробностей о ней пока нет.Вместе с этим инсайдер рассказал о разработке нового MacBook Pro с чипом M4, выход которых ожидается в конце 2024 или начале 2025 года. Напомним, что в прошлом году Apple обновила «прошки» дважды — в январе (M2 Pro) и в октябре (M3 Pro). Если эта тенденция сохранится, то новые MacBook Pro с чипами M4 Pro мы увидим уже этой осенью.Ожидается, что чипы M4 будут производится по усовершенствованной версии 3-нм техпроцесса, поскольку TSMC начнет массовое производство чипов на основе 2-нм техпроцесса только во второй половине 2025 года. Скорее всего, основные улучшения в серии M4 будут связаны с Neural Engine для функций искусственного интеллекта.