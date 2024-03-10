ViewSonic выпустила недорогой 4K-монитор для MacBook

Фархад
ViewSonic

Популярный производитель компьютерных аксессуаров ViewSonic выпустил новый 27-дюймовый монитор VG2781-4K, разработанный специально для пользователей компьютеров Mac.

ViewSonic VG2781-4K предлагает минималистичный дизайн с IPS-матрицей, разрешением 4K Ultra HD, частотой обновления 60 Гц и яркостью 400 нит. Панель обеспечивает 10-битную цветопередачу со 100%-охватом цветовой гаммы sRGB, 95% DCI-P3 и 92% Adobe RGB.

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На корпусе расположены два динамика мощностью 3 Вт, 1x USB-C с поддержкой зарядки PD до 96 Вт, 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, USB-B 3.0 и 3x USB-A 3.0. При этом он может выводить картинку в 4K, передавать данные и одновременно заряжать MacBook по кабелю USB-C.

ViewSonic

Комплектная подставка позволяет регулировать наклон, высоту, поворот и вертикальное вращение.

Монитор ViewSonic VG2781-4K пока доступен только в Китае по цене 1699 юаней (~$239).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+374
Gandalf2021
Главное в мониторе под macOS это правильно подобранный ppi, чтобы при включении HighDPI размер иконок был как задуман производителем, в данном случае закос под iMac 27 дюймов. Но в нём матрица 5K! А тут чтоб было дёшево воткнули 4К в тот же размер… если это считать специально сделанным под Mac, то промазали…
Вчера в 21:49
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tellurian
+1546
tellurian
Вот бы в Россию привезли.
Вчера в 22:06
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+600
law
В днс предзаказ 42000🤪
3 минуты назад
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