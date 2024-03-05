Чем отличаются MacBook Air M2 и M3 — собрали все причины купить новинку

Олег

MacBook Air

Фото: MacRumors 

В начале марта 2024 года Apple тихо и без прелюдий выпустила третье обновление линейки MacBook Air с момента её перехода на чипы Silicon M. Ультрабуки развивались нелинейно: сначала вышел Air M1 в старом дизайне, спустя два года — Air M2 в свежем «кузове», еще через год появился Air M2 с дисплеем 15 дюймов, а сейчас обе модели обновились на M3 — на этот раз одновременно.

Свежие Air M3 не были удостоены отдельной конференции или даже красивой видеопрезентации. Apple просто разместила их на своем сайте в виде пресс-релизов с фото и текстом. Такой тип анонса ясно указывает — изменений в новинках не то, что бы очень много.

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Главным и самым заметным изменением стал апгрейд с чипа М2 на М3, который был представлен в конце 2023 года. Его фишка в повышенной частоте, аппаратной поддержке трассировки лучей, динамическом кэшировании, а также более тонком техпроцессе. Всё это суммарно дает прирост в 17-21% по сравнению с М2. Любопытно, что сама Apple сравнивает М3 не с М2, а с M1; скорее всего, маркетологи захотели показать более выразительные цифры, ведь прирост 60% выглядит внушительнее, чем 17%. Вот все отличия нового чипа:

M2 vs M3

Помимо производительности, новые Air (как 13, так и 15 дюймов) получили следующие опции:
  • Поддержка до двух внешних дисплеев при закрытой крышке
  • Режимы голосовой изоляции и микрофона широкого спектра
  • Повышенная четкость голоса при аудио- и видеозвонках
  • Поддержка Wi-Fi 6E
  • Анодированное уплотнение поверхности Air в цвете Midnight для защиты корпуса от отпечатков пальцев.
Модель MacBook Air 15 с чипом М2 снята с производства и в скором времени исчезнет из продажи. То же самое касается MacBook Air M1. Теперь «входным билетом» в макбуки стал Air 13 M2, поскольку его ценник опустился до $999 за базовую версию с медленным SSD-накопителем на 256 Гб. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

SithV
+1635
SithV
«256Гб ССД в базовой версии компьютера за 1000$ в 2024 году» — все что надо знать об инновациях от Эпл))) можно только посоветовать Тиму Куку сесть на него что бы ощутить весь спектр эмоций юзеров, кто купится на такое «щедрое» предложение...
Сегодня в 09:27
#
+152
antonchik55 SithV
На рынке пока не представлены устройства лучше за те же деньги. Пользуемся что имеем
13 минут назад
#
tellurian
+1628
tellurian
М1про не сильно хуже м3.
Сегодня в 10:41
#
+152
antonchik55 tellurian
Смотря для каких задач. С моими самыми базовыми задачами и М1 справляется просто идеально.

А кому нужна мощь возьмет себе М2 Про/Макс или М3 Про/Макс.

Новый ноут это не поводи обновлять предыдущую модель. Просто люди, у кого ноуту уже 5-7 лет просто перейдут на самый свежий
12 минут назад
#
+152
antonchik55
А разве 2 и 3 пункт не коррелируют между собой?

Получается, 4 причины купить новый
14 минут назад
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