Чем отличаются MacBook Air M2 и M3 — собрали все причины купить новинку

Фото: MacRumors



В начале марта 2024 года Apple тихо и без прелюдий выпустила третье обновление линейки MacBook Air с момента её перехода на чипы Silicon M. Ультрабуки развивались нелинейно: сначала вышел Air M1 в старом дизайне, спустя два года — Air M2 в свежем «кузове», еще через год появился Air M2 с дисплеем 15 дюймов, а сейчас обе модели обновились на M3 — на этот раз одновременно.



Свежие Air M3 не были удостоены отдельной конференции или даже красивой видеопрезентации. Apple просто разместила их на своем сайте в виде пресс-релизов с фото и текстом. Такой тип анонса ясно указывает — изменений в новинках не то, что бы очень много.







Главным и самым заметным изменением стал апгрейд с чипа М2 на М3, который был представлен в конце 2023 года. Его фишка в повышенной частоте, аппаратной поддержке трассировки лучей, динамическом кэшировании, а также более тонком техпроцессе. Всё это суммарно дает прирост в 17-21% по сравнению с М2. Любопытно, что сама Apple сравнивает М3 не с М2, а с M1; скорее всего, маркетологи захотели показать более выразительные цифры, ведь прирост 60% выглядит внушительнее, чем 17%. Вот все отличия нового чипа:







Помимо производительности, новые Air (как 13, так и 15 дюймов) получили следующие опции:

Поддержка до двух внешних дисплеев при закрытой крышке

Режимы голосовой изоляции и микрофона широкого спектра

Повышенная четкость голоса при аудио- и видеозвонках

Поддержка Wi-Fi 6E

Анодированное уплотнение поверхности Air в цвете Midnight для защиты корпуса от отпечатков пальцев. Модель MacBook Air 15 с чипом М2 снята с производства и в скором времени исчезнет из продажи. То же самое касается MacBook Air M1. Теперь «входным билетом» в макбуки стал Air 13 M2, поскольку его ценник опустился до $999 за базовую версию с медленным SSD-накопителем на 256 Гб. Главным и самым заметным изменением стал апгрейд с чипа М2 на М3, который был представлен в конце 2023 года. Его фишка в повышенной частоте, аппаратной поддержке трассировки лучей, динамическом кэшировании, а также более тонком техпроцессе. Всё это суммарно дает прирост в 17-21% по сравнению с М2. Любопытно, что сама Apple сравнивает М3 не с М2, а с M1; скорее всего, маркетологи захотели показать более выразительные цифры, ведь прирост 60% выглядит внушительнее, чем 17%. Вот все отличия нового чипа:Помимо производительности, новые Air (как 13, так и 15 дюймов) получили следующие опции:Модель MacBook Air 15 с чипом М2 снята с производства и в скором времени исчезнет из продажи. То же самое касается MacBook Air M1. Теперь «входным билетом» в макбуки стал Air 13 M2, поскольку его ценник опустился до $999 за базовую версию с медленным SSD-накопителем на 256 Гб.