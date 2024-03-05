Чем отличаются MacBook Air M2 и M3 — собрали все причины купить новинку

Фото: MacRumors
В начале марта 2024 года Apple тихо и без прелюдий выпустила третье обновление линейки MacBook Air с момента её перехода на чипы Silicon M. Ультрабуки развивались нелинейно: сначала вышел Air M1 в старом дизайне, спустя два года — Air M2 в свежем «кузове», еще через год появился Air M2 с дисплеем 15 дюймов, а сейчас обе модели обновились на M3 — на этот раз одновременно.
Свежие Air M3 не были удостоены отдельной конференции или даже красивой видеопрезентации. Apple просто разместила их на своем сайте в виде пресс-релизов с фото и текстом. Такой тип анонса ясно указывает — изменений в новинках не то, что бы очень много.
В начале марта 2024 года Apple тихо и без прелюдий выпустила третье обновление линейки MacBook Air с момента её перехода на чипы Silicon M. Ультрабуки развивались нелинейно: сначала вышел Air M1 в старом дизайне, спустя два года — Air M2 в свежем «кузове», еще через год появился Air M2 с дисплеем 15 дюймов, а сейчас обе модели обновились на M3 — на этот раз одновременно.
Свежие Air M3 не были удостоены отдельной конференции или даже красивой видеопрезентации. Apple просто разместила их на своем сайте в виде пресс-релизов с фото и текстом. Такой тип анонса ясно указывает — изменений в новинках не то, что бы очень много.
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Главным и самым заметным изменением стал апгрейд с чипа М2 на М3, который был представлен в конце 2023 года. Его фишка в повышенной частоте, аппаратной поддержке трассировки лучей, динамическом кэшировании, а также более тонком техпроцессе. Всё это суммарно дает прирост в 17-21% по сравнению с М2. Любопытно, что сама Apple сравнивает М3 не с М2, а с M1; скорее всего, маркетологи захотели показать более выразительные цифры, ведь прирост 60% выглядит внушительнее, чем 17%. Вот все отличия нового чипа:
Помимо производительности, новые Air (как 13, так и 15 дюймов) получили следующие опции:
- Поддержка до двух внешних дисплеев при закрытой крышке
- Режимы голосовой изоляции и микрофона широкого спектра
- Повышенная четкость голоса при аудио- и видеозвонках
- Поддержка Wi-Fi 6E
- Анодированное уплотнение поверхности Air в цвете Midnight для защиты корпуса от отпечатков пальцев.