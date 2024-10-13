Какой будет новая приставка Apple TV 4K? Ждём мощный чип и консольные игры

Фархад
ATV // Digital Trends

Среди огромного ассортимента новых устройств Apple есть и те, что компания не обновляла довольно давно. Например, актуальная приставка Apple TV была представлена ровно 2 года назад — в октябре 2022 года. Тогда девайс получил слегка уменьшенный дизайн, пульт с USB-C и чип A15 Bionic. Скорее всего, Apple обновит этот продукт уже совсем скоро. Собрали всё, что известно о новой приставке Apple TV.

Изначально все ожидали обновления Apple TV в первой половине 2024 года, но этого не произошло. В прошлом месяце журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что компания действительно работала над девайсом, но в какой-то момент решила перенести его анонс. Затем в сети появилась информация, что компанию пока устраивают продажи текущей модели и она продолжает её производить. Это также указывает на то, что пока девайс не планируют обновлять.

Тем не менее железо Apple TV 2022 года уже устарело. Например, чип A15 уже пора менять, чтобы девайс мог поддерживать те же функции Apple Intelligence и современные ААА-игры с трассировкой лучей.

Маловероятно, что Apple изменит дизайн Apple TV, но цена должна стать ниже. Во всяком случае, такой прогноз сделал аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо. По его словам, приставка следующего поколения будет стоить дешевле $100. К слову, текущие девайсы оценены в $179.

Скорее всего, Apple выпустит новую ТВ-приставку весной 2025 года, однако, не стоит исключать и возможность внезапного анонса в пресс-релизе под новогодние праздники.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1961
tellurian
Учитывая рост на многие продукты, не верю что будет солить дешевле текущей.
Вчера в 15:08
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+174
horizon
А может она и не выйти весной а осенью или в 2026 году. У меня iPad Pro 11 2018 и норм работает, все тянет. Так что все условно.
Вчера в 18:00
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