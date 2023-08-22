Apple удлинит важнейший элемент iPhone 15

Коллекционер редких прототипов различных гаджетов Apple под ником Kosutami поделился в X (экс-Twitter) подробностями об одном из важнейших изменений в комплекте поставки новых iPhone.По данным инсайдера, который уже получил в своё распоряжение оригинальные кабели USB-C, новые плетённые провода будут на 50% длиннее резиновых Lightning-кабелей.Предположительно длина комплектного кабеля iPhone 15 составляет 1,5 метра. Эту же информацию подтвердил и другой инсайдер под ником Majin Bu. Он также добавил, что более длинный кабель потребует некоторых изменений в конструкции упаковки.