iPhone 15 получит очень необычную расцветку, которая станет хитом

Фархад
iPhone 15

Авторитетный инсайдер под ником Unknownz21 поделился в Х (экс-Twitter) информацией обо всех доступных расцветках базовых моделей ‌iPhone 15 и iPhone 15 Plus, анонс которых состоится уже в следующем месяце.

Вот какие расцветки тестировала Apple на различных этапах производства:
  • Розовый/Розовое золото/Красное золото;
  • Зелёный;
  • Синий;
  • Жёлтый;
  • Оранжевый;
  • Чёрный/Тёмная ночь/Базальт (тёмно-серый).

Судя по всему, красных iPhone Product (RED) в этом году не будет. Зато Apple наконец-то вернёт оранжевый цвет, в котором выпускались iPhone 5c и iPhone XR. Скорее всего, именно этот цвет будет пользоваться большим спросом, чем все остальные.

iPhone 15

Интересно, что слитые фотографии комплектных кабелей USB-C в оплётке указывают на другие расцветки: жёлтый, оранжевый, синий, белый и чёрный. Вероятно, от зелёного и розового компания всё-таки отказалась в пользу стандартного оттенка «Сияющая звезда».

Ожидается, что Apple проведёт презентацию новых гаджетов в первой половине сентября, поэтому ждать осталось недолго.
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Источник:
MacRumors
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