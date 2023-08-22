iPhone 15 получит очень необычную расцветку, которая станет хитом

Розовый/Розовое золото/Красное золото;

Зелёный;

Синий;

Жёлтый;

Оранжевый;

Чёрный/Тёмная ночь/Базальт (тёмно-серый).

Авторитетный инсайдер под ником Unknownz21 поделился в Х (экс-Twitter) информацией обо всех доступных расцветках базовых моделей ‌iPhone 15 и iPhone 15 Plus, анонс которых состоится уже в следующем месяце.Вот какие расцветки тестировала Apple на различных этапах производства:Судя по всему, красных iPhone Product (RED) в этом году не будет. Зато Apple наконец-то вернёт оранжевый цвет, в котором выпускались iPhone 5c и iPhone XR. Скорее всего, именно этот цвет будет пользоваться большим спросом, чем все остальные.Интересно, что слитые фотографии комплектных кабелей USB-C в оплётке указывают на другие расцветки: жёлтый, оранжевый, синий, белый и чёрный. Вероятно, от зелёного и розового компания всё-таки отказалась в пользу стандартного оттенка «Сияющая звезда».Ожидается, что Apple проведёт презентацию новых гаджетов в первой половине сентября, поэтому ждать осталось недолго.