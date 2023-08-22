В Shazam появились два крутых виджета. Их обязательно нужно попробовать

Компания Apple наконец-то выпустила обновлённую версию приложения для определения музыки Shazam. В версии 15.38 появились два новых виджета для экрана блокировки iPhone и iPad.
Новый виджет доступен в двух разных размерах. Компактный позволяет открывать Shazam и находить песни прямо с экрана блокировки, а широкий — отображает последнюю идентифицированную песню.
Напомним, Apple приобрела Shazam в 2018 году, а в iOS 16 встроила алгоритмы распознания музыки в операционную систему.
Обновлённый Shazam уже можно скачать бесплатно в App Store.
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