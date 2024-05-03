Apple уменьшит еще одну деталь iPhone 16

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Если верить представленным снимкам, компания внесла изменения в систему беспроводной зарядки.Об этом пишет портал 9To5Mac, ссылаясь на фото ShopSystem. На изображениях показаны слепки внутренней стороны корпуса всей линейки iPhone 16, включая зарядное кольцо MagSafe. Если сравнить отпечатки с текущими моделями, то можно предположить, что Apple смогла сделать магнитное кольцо тоньше. В качестве примера взяли прошлогодний iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.Поскольку MagSafe используется не только для зарядки, но и для крепления аксессуаров, например, магнитных подставок или держателей, вероятно, сторонним производителям придется адаптироваться под новый размеры кольца.