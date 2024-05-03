Apple уменьшит еще одну деталь iPhone 16

Артем
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Если верить представленным снимкам, компания внесла изменения в систему беспроводной зарядки. 

Об этом пишет портал 9To5Mac, ссылаясь на фото ShopSystem. На изображениях показаны слепки внутренней стороны корпуса всей линейки iPhone 16, включая зарядное кольцо MagSafe. Если сравнить отпечатки с текущими моделями, то можно предположить, что Apple смогла сделать магнитное кольцо тоньше. В качестве примера взяли прошлогодний iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.

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Поскольку MagSafe используется не только для зарядки, но и для крепления аксессуаров, например, магнитных подставок или держателей, вероятно, сторонним производителям придется адаптироваться под новый размеры кольца.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1308
tellurian
Как теперь будут зарядки работать и держать?
Сегодня в 18:31
#
+172
heaven tellurian
Как как, apple загоняет в рамки, сейчас еще какой нибудь дополнительный чип воткнут в зарядку и сам MagSafe и добрый вечер! )
Сегодня в 19:03
#
tellurian
+1308
tellurian heaven
Всё может быть. Я пользуюсь кабелем :) дома и на работе. Беспощадна все время греет смартфон. Продал все беспроводные зарядки
Сегодня в 19:15
#
SithV
+1675
SithV
Классический Эпл! )))
Давно народ на новые аксессуары не разводили))
Сегодня в 19:45
#