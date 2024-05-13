Apple умудрилась накосячить с младшим iPad Air M2

Фархад
iPad M2

Новые планшеты, представленные Apple на прошлой неделе, поступят в продажу только на этой неделе, но самые бдительные пользователи сети уже нашли неприятный минус младшей версии iPad Air с чипом M2.

Мы уже смирились с отсутствием 120 Гц в базовых планшетах Apple, но компания придумала ещё один способ экономии на покупателях. Как выяснилось, 13-дюймовый iPad Air предлагает яркость до 600 нит, что на 20% выше, чем у 11-дюймового iPad Air. При таких значениях в случае с LCD-панелями эта разница довольна заметна. По сути, в 13-дюймовом iPad Air установлен экран, схожий по яркости для SDR-контента с iPad Pro на M2, а в 11-дюймовой модели дисплей остался из iPad Air M1. Неясно, что мешало компании установить в 11-дюймовую модель такую же панель из предыдущего iPad Pro.

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Напомним, новые iPad Air поступят в продажу уже с 15 мая. Скорее всего, в России они появятся уже до конца этой недели.
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Источник:
MacRumors
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