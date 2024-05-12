В App Store появился эмулятор PlayStation 1. Качаем, пока не удалили

Артем
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Приложение бесплатно, не требует загрузки BIOS и содержит несколько полезных настроек. 

Найти приложение можно по названию Gamma — Game Emulator. Оно позволяет запускать образы игр от PlayStation 1 в формате .bin. Если скачанная игра находится в архиве, ее необходимо распаковать. Поскольку BIOS уже входит в состав сборки, дополнительно ничего скачивать не надо. Впрочем, его можно заменить на другой, если какая-либо игра не воспроизводится или работает со сбоями графики.

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Интерфейс напоминает ранее вышедшие эмуляторы, такие Delta или iGBA. При запуске открывается экран с добавленными тайтлами, в левом верхнем углу настройки, в правом — иконка «+» для загрузки игр из памяти смартфона.

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Помимо смены BIOS, в настройках можно сменить внешний вид виртуального геймпада (загружается отдельно), подключить дополнительный Bluetooth-контроллер или клавиатуру для себя либо напарника. Также есть возможность синхронизации с облачными сервисами Google и Dropbox, где будут храниться загруженные игры, файлы настроек и сэйвы.

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Пока неизвестно, как Sony отреагирует на возможность запускать свои игры бесплатно. Вполне возможно, что приложение может исчезнуть из App Store из-за жалоб правообладателей или по инициативе самого разработчика, как это случилось с эмулятором NES.
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Источник:
App Store
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Рекомендации

Рекомендации

В Telegram теперь можно запускать старые игры — Sonic, Prince of Persia, Mortal Kombat и другие

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Комментарии

Mers
+5122
Mers
Неплохо, но что-то с тенями (Legacy of Kain: Soul Reaver). Ждем PS2😏
Вчера в 20:51
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+24
BIV Mers
Добрый день . Подскажите пожалуйста где скачивать игры на этот эмулятор )
часов назад в 13:13
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Mers
+5122
Mers BIV
Добрый. Я качаю со всех сайтов, где придется, выбираю лучший текст и лучшую озвучку. В принципе могу порекомендовать catorrent.org, там есть неплохой выбор.
10 минут назад
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