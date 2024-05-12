В App Store появился эмулятор PlayStation 1. Качаем, пока не удалили

Приложение бесплатно, не требует загрузки BIOS и содержит несколько полезных настроек.
Найти приложение можно по названию Gamma — Game Emulator. Оно позволяет запускать образы игр от PlayStation 1 в формате .bin. Если скачанная игра находится в архиве, ее необходимо распаковать. Поскольку BIOS уже входит в состав сборки, дополнительно ничего скачивать не надо. Впрочем, его можно заменить на другой, если какая-либо игра не воспроизводится или работает со сбоями графики.
Интерфейс напоминает ранее вышедшие эмуляторы, такие Delta или iGBA. При запуске открывается экран с добавленными тайтлами, в левом верхнем углу настройки, в правом — иконка «+» для загрузки игр из памяти смартфона.
Помимо смены BIOS, в настройках можно сменить внешний вид виртуального геймпада (загружается отдельно), подключить дополнительный Bluetooth-контроллер или клавиатуру для себя либо напарника. Также есть возможность синхронизации с облачными сервисами Google и Dropbox, где будут храниться загруженные игры, файлы настроек и сэйвы.
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Пока неизвестно, как Sony отреагирует на возможность запускать свои игры бесплатно. Вполне возможно, что приложение может исчезнуть из App Store из-за жалоб правообладателей или по инициативе самого разработчика, как это случилось с эмулятором NES.