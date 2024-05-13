Ради этих новых функций камеры стоит дождаться iPhone 16 Pro

Новый сверхширик

Оптический зум

Антибликовое покрытие

Основная камера

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

До выхода серии iPhone 16 осталось около 3 месяцев, поэтому в сети уже достаточно информации относительно ключевых нововведений в будущих флагманах Apple. Собрали 4 главных изменения в камерах, которые продадут вам iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.Как известно, компания Apple толком не обновляла сверхширокоугольный модуль камеры на 12 Мп с момента его появления в iPhone 11 Pro. Да, за эти годы сенсор стал более светочувствительным и научился снимать макро, но значительных улучшений он ещё не получал. Согласно многочисленным инсайдам, в этом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат обновлённую сверхширокоугольную камеру на 48 Мп.Благодаря новому сенсору, iPhone 16 Pro станет намного лучше отрабатывать в большинстве ситуаций, особенно в условиях низкой освещённости. Снимки также будут предлагать большую детализацию и улучшенную цветопередачу.Кроме того, сверхширокоугольная камера на 48 Мп прокачает съёмку пространственных видео в 4K. Правда, для их просмотра вам всё равно потребуется Apple Vision Pro или другая совместимая AR-гарнитура.В прошлом году Apple пошла на эксперимент, оснастив тетапризмой только старшую модель iPhone 15 Pro Max. Эта конструкция обеспечивает 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум. В следующем поколении смартфонов младший iPhone 16 Pro также получит тетрапризму с 5-кратным оптическим зумом, что станет самым востребованным улучшением среди любителей компактных смартфонов.Интересно, что некоторые инсайдеры предполагают улучшение зум-возможностей в iPhone 16 Pro Max. По слухам, эта модель предложит оптическое увеличение от 6х до 10х.Пожалуй, самое полезное улучшение. Мы неоднократно рассказывали нао главной проблеме всех iPhone — чрезмерном количестве бликов при съёмке светящихся объектов. В частности, наш главреднаглядно, как плохосправляется в сравнении с другими флагманами.Видимо, в Apple всё-таки решили прислушаться к пользователям, поэтому линзы в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат новую технологию покрытия на «атомном уровне» (ALD).Ещё один интересный инсайд: iPhone 16 Pro получит новый сенсор основной камеры от Sony с обновленной конструкцией для улучшения качества съёмки при слабом освещении. Источники сообщают об использовании технологии многослойных сенсоров, которые разделяют фотодиоды и пиксельные транзисторы, которые обычно объединены в один слой.Теперь осталось дождаться официального анонса серии iPhone 16 в сентябре.