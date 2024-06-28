Apple упростит замену батареи в iPhone, чтобы не лишиться огромного рынка

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Совсем скоро в Европе начнёт действовать закон, согласно которому у пользователей смартфонов должна быть возможность самостоятельной замены аккумуляторов. На фоне этого стало известно, что Apple разрабатывает новую технологию, которая сделает аккумуляторы iPhone быстрозаменяемыми.Портал The Information сообщает, что Apple исследует возможность использования новой технологии «электроиндуцированного клейкого расклеивания» для установки батарей в iPhone.Как вы знаете, сейчас для замены аккумулятора в iPhone нужно извлечь клейкие полоски из-под неё с помощью пинцета. В будущем компания будет использовать металл вместо фольги для покрытия батареи. Это позволит вытаскивать аккумулятор из пазов с помощью небольшого электрического разряда.Тем не менее пользователям придётся нагревать и раскручивать iPhone самостоятельно, что является довольно непростой задачей из-за возможности повредить шлейфы. Поэтому лучше всего всегда обращаться к профессионалам.