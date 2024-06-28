Apple упростит замену батареи в iPhone, чтобы не лишиться огромного рынка

Фархад
iPhone

Совсем скоро в Европе начнёт действовать закон, согласно которому у пользователей смартфонов должна быть возможность самостоятельной замены аккумуляторов. На фоне этого стало известно, что Apple разрабатывает новую технологию, которая сделает аккумуляторы iPhone быстрозаменяемыми.

Портал The Information сообщает, что Apple исследует возможность использования новой технологии «электроиндуцированного клейкого расклеивания» для установки батарей в iPhone.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Как вы знаете, сейчас для замены аккумулятора в iPhone нужно извлечь клейкие полоски из-под неё с помощью пинцета. В будущем компания будет использовать металл вместо фольги для покрытия батареи. Это позволит вытаскивать аккумулятор из пазов с помощью небольшого электрического разряда.

Тем не менее пользователям придётся нагревать и раскручивать iPhone самостоятельно, что является довольно непростой задачей из-за возможности повредить шлейфы. Поэтому лучше всего всегда обращаться к профессионалам.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В App Store вернули приложение Rutube
Эксклюзив: официальные изображения Samsung Galaxy Watch Ultra и Buds3 Pro
Не включается экран? На смартфоне хозяйничает вирус, который роется в банковских приложениях

Рекомендации

Рекомендации

На Ozon появились поддельные ноутбуки. Вы будете смеяться, когда увидите их характеристики
Nokia N90×Nothing: смартфон, о котором можно только помечтать
DNS два с половиной года ремонтировал ноутбук. Покупатель судился — и был удивлён решением
Xiaomi выпустила удлинитель, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии