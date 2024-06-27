Эксклюзив: официальные изображения Samsung Galaxy Watch Ultra и Buds3 Pro

Ровно за две недели до летней презентации Unpacked 2024, авторитетный инсайдер Эван Бласс любезно поделился официальными пресс-рендерами будущих смарт-часов и наушников.
Начнём с Samsung Galaxy Buds3. Всё-таки компания отказалась от дизайна «фасолек» и полностью клонировала AirPods 3. Единственное, чем они отличаются — сенсорной полоской на задней стороне ножки. Вероятно, эта площадка позволит регулировать громкость.
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Базовые Galaxy Watch7 максимально похожи на прошлогоднюю модель. Скорее всего, отличий будет минимум. Единственное, что бросается в глаза — рифлёный ремешок с лёгким закосом под Apple Ocean Band.