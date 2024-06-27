Эксклюзив: официальные изображения Samsung Galaxy Watch Ultra и Buds3 Pro

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Ровно за две недели до летней презентации Unpacked 2024, авторитетный инсайдер Эван Бласс любезно поделился официальными пресс-рендерами будущих смарт-часов и наушников.Начнём с Samsung Galaxy Buds3. Всё-таки компания отказалась от дизайна «фасолек» и полностью клонировала AirPods 3. Единственное, чем они отличаются — сенсорной полоской на задней стороне ножки. Вероятно, эта площадка позволит регулировать громкость.Второй слитый лот — Galaxy Buds3 Pro. Тут уже скопировали AirPods Pro, слегка изменив дизай самих наушников. Ещё у них верхняя часть крышки прозрачная. Увы, никаких дисплеев на кейсе в этом поколении не будет, а ведь Samsung тизерила концепты таких устройств ещё полгода назад.Базовые Galaxy Watch7 максимально похожи на прошлогоднюю модель. Скорее всего, отличий будет минимум. Единственное, что бросается в глаза — рифлёный ремешок с лёгким закосом под Apple Ocean Band.Ну а на финал мы приберегли Samsung Galaxy Watch Ultra. Сами часы выглядят очень интересно, но это уже было. Да, вам не показалось, дизайн «Ультры» максимально идентичен часам Samsung Gear Sport, которые вышли ещё в 2017 году. Пока неясно, какие функции предложит новинка, но они будут конкурировать с Apple Watch Ultra.Напомним, официальная презентация Samsung Unpacked 2024 пройдёт 10 июля в Париже.