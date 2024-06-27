Не включается экран? На смартфоне хозяйничает вирус, который роется в банковских приложениях

Александр


Специализирующаяся на информационной безопасности компания Cleafy зафиксировала всплеск активности новых модификаций вируса Medusa (он же TangleBot). Этот вирус блокирует нормальную работу смартфона, чтобы незаметно для пользователя похитить деньги с его банковских счетов и карт.

Medusa распространяется под видом полезных приложений для Android (например, браузеров, утилит для активации 5G и пиратских сервисов для просмотра спортивных состязаний). При первом запуске приложение просит предоставить ему доступ к различным системным функциям, в том числе возможности работать поверх других программ, видеть список установленных программ и удалять любые из них, делать скриншоты, а также отправлять и читать SMS-сообщения. После получения команды от удалённого сервера вирус запускает на весь экран чёрную картинку, а если у смартфона OLED-матрица, это выглядит так, будто экран отключился и перестал работать. В это время вредонос запускает банковские приложения, получает SMS для входа в них и (снова с помощью SMS) совершает переводы денег на счета, принадлежащие мошенникам.

Вирус Medusa впервые был замечен в 2020 году, а его текущие модификации стали гораздо более сложными и изощрёнными — например, они могут целенаправленно вычислять богатых жертв по их профилям в соцсетях. В настоящее время он ориентирован на атаку жителей Франции, Италии, США, Канады, Испании, Великобритании и Турции, но хакеры могут настроить его на взлом банковских приложений в любой стране.

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