Apple выкатила обновленные версии операционных систем iOS 14.7, iPadOS 14.7, macOS Big Sur 11.5, watchOS 7.6 и tvOS 14.7. В них компания устранила ошибку, с которой у устройств появлялся сбой при подключении к сети Wi-Fi с определенным названием.Напомним, Wi-Fi-сеть с символом процента в названии заставляет iPhone вести себя странно и отключать Wi-Fi-модуль. На это обратил внимание разработчик Карл Шу в своем Twitter-аккаунте.После того, как он подключил iPhone к домашней сети с именем %p%s%s%s%s%n, устройство словно взбесилось. iPhone полностью отключил свой Wi-Fi-модуль, и перестал реагировать на попытки его повторной активации. Лишь после того, как Карл сбросил сетевые настройки на iPhone, он заработал как прежде.Выяснилось, что iOS могла принять символы после знака процента в названии сети как команду, а не просто название Wi-Fi. Стабильная версия iOS 14.7 должна стать доступной в ближайшие дни.Также в iOS и iPadOS 14.7 устранен ряд уязвимостей, связанных с аудиофайлами, Локатором, PDF-файлами, веб-изображениями. Компания рекомендует пользователям обновиться как можно скорее.