Apple устранит самый важный недостаток iPhone 15 Pro в следующем поколении

Фархад
iPhone-16

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо заявил, что будущий iPhone 16 Pro получит телеобъектив с тетрапризмой и улучшенными возможностями зума.

Как мы знаем, в текущем поколении Apple решила сделать телевик с 5-кратным оптическим зумом эксклюзивом iPhone 15 Pro Max. Нечто подобное мы видели в модельном ряду iPhone 12, когда базовая «Прошка» не получила стабилизацию с матричным сдвигом.

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По данным инсайдеров, такое ограничение связано с нехваткой места в модели iPhone 15 Pro. Однако Куо уверен, что тетрапризм попросту не хватило, поскольку поставщик линз Largan смог отгрузить только 40% от всех заказов Apple.

Стоит отметить, что iPhone 16 Pro может стать на 0,3 дюйма больше, что позволит освободить больше места под новые камеры. Пока неясно, планирует ли Apple улучшать объектив с тетрапризмой в 2024 году или оставит это на потом.
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Источник:
MacRumors
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