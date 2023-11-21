Apple готовит важное обновление iOS 17.1.2 для всех совместимых iPhone

Фархад
iOS

Компания Apple проводит внутреннее тестирование обновления iOS 17.1.2. Об этом сообщает портал MacRumors, ссылаясь на логи посещения своего сайта.

Судя по всему, минорный апдейт iOS 17.1.2 будет сосредоточен на исправлении ошибок и багов с отключающимся Wi-Fi, push-уведомлениями, HomeKit и беспроводной зарядкой в некоторых автомобилях.

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Обычно Apple не выпускает никаких обновлений ПО и даже бета-версий в последнюю неделю ноября из-за Дня Благодарения в США, поскольку большинству сотрудников компании предоставляется отпуск. Скорее всего, релиз iOS 17.1.2 состоится на следующей неделе.
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Источник:
MacRumors
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