Apple готовит важное обновление iOS 17.1.2 для всех совместимых iPhone

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Компания Apple проводит внутреннее тестирование обновления iOS 17.1.2. Об этом сообщает портал MacRumors, ссылаясь на логи посещения своего сайта.Судя по всему, минорный апдейт iOS 17.1.2 будет сосредоточен на исправлении ошибок и багов с отключающимся Wi-Fi, push-уведомлениями, HomeKit и беспроводной зарядкой в некоторых автомобилях.Обычно Apple не выпускает никаких обновлений ПО и даже бета-версий в последнюю неделю ноября из-за Дня Благодарения в США, поскольку большинству сотрудников компании предоставляется отпуск. Скорее всего, релиз iOS 17.1.2 состоится на следующей неделе.