Apple вернула быстрые SSD-накопители в самые дешёвые MacBook Air с M3

Фархад
Mac

Автор YouTube-канала Max Tech, Максим Юрьев, выяснил, что Apple по-тихому вернула в базовые MacBook Air с чипом M3 нормальные SSD-накопители.

Видео с разбором ноутбука подтверждает, что компания вернулась к использованию двух чипов памяти по 128 ГБ. Такой же подход был реализован в MacBook Air с M1, но в моделях с чипами M2 производитель решил сэкономить, оснастив устройства одним чипом памяти на 256 ГБ. Это изменение привело к снижению скорости чтения и записи SSD.



Во время прогона 5 ГБ файла в Blackmagic Disk Speed Test новый MacBook Air с чипом M3 показал на 33% более высокую скорость записи и до 82 % более высокую скорость чтения по сравнению с моделью на M2.

Получается, что покупателям больше не придётся переплачивать за больший объём SSD, чтобы получить нормальную скорость чтения/записи.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+26
birowa
Лучше бы сделали минимальный объём 512 и не пришлось бы менять 256е чипы на меньшие… но Куко-жаба = серьёзный зверь..
2 часа назад в 16:35
#
+884
Paspartu birowa
Ну так и ты жадничаешь купить объем побольше
53 минуты назад
#
tellurian
+1550
tellurian Paspartu
Для Apple себестоимость чипов сильно ниже, чем она просит доплату за 256Гб.
40 минут назад
#
+884
Paspartu tellurian
Это ничего не меняет
45 секунд назад
#
Олег Воронин
+2291
Олег Воронин
К сожалению, всё не так однозначно. Скорость в 2700/2100 это совсем не то, что было раньше.
Скорость SSD на 256 Гб в Air M1 была 3500/3200 (чтение/запись)
А скорость SSD на 512 Гб в Air M2 составляет 3600/3500.

Получается, теперь базовый Air M3 — это что-то среднее между «очень плохо» и «сомнительно, но окэээй». Возможно, с новым двухканальным SSD система хотя бы не будет так позорно лагать в мультизадачности, как на M2 с 256Гб.
28 минут назад
#