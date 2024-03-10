Apple вернула быстрые SSD-накопители в самые дешёвые MacBook Air с M3

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Автор YouTube-канала Max Tech, Максим Юрьев, выяснил, что Apple по-тихому вернула в базовые MacBook Air с чипом M3 нормальные SSD-накопители.Видео с разбором ноутбука подтверждает, что компания вернулась к использованию двух чипов памяти по 128 ГБ. Такой же подход был реализован в MacBook Air с M1, но в моделях с чипами M2 производитель решил сэкономить, оснастив устройства одним чипом памяти на 256 ГБ. Это изменение привело к снижению скорости чтения и записи SSD.Во время прогона 5 ГБ файла в Blackmagic Disk Speed Test новый MacBook Air с чипом M3 показал на 33% более высокую скорость записи и до 82 % более высокую скорость чтения по сравнению с моделью на M2.Получается, что покупателям больше не придётся переплачивать за больший объём SSD, чтобы получить нормальную скорость чтения/записи.