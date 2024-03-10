Apple облажалась: у новых MacBook Air с M3 есть серьезная проблема, которую невозможно исправить

Фархад
Air

Автор YouTube-канала Max Tech Максим Юрьев провел ряд тестов производительности нового 15-дюймового MacBook Air с чипом M3, в результате которых он выявил самую главную ошибку Apple.

Речь идёт о знаменитой безвентиляторной системе охлаждения, которую производитель продолжает использовать в новых MacBook Air, параллельно повышая производительность. Как выяснилось, такой подход абсолютно не подходит к чипам серии M3.



В тесте 3DMark Wild Life Extreme Stress чип 15-дюймового MacBook Air разогрелся до рекордных 114°C, а корпус до неприятных 50°C. Разумеется, настолько высокие температуры привели к троттлингу и разкому снижению производительности. По итогу MacBook Air оказался на 33% медленнее, чем 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3. В долгосрочной перспективе такие температуры могут привести к физическим повреждением устройства.

Поскольку проблема перегрева обусловлена безвентиляторной конструкцией, то и устранить её никак не выйдет. Единственное, что может сделать Apple в одном из будущих обновлений — ограничить мощность чипа M3, но тогда и смысла в обновлении на новые ноутбуки не будет.

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Автор ролика также отметил, что можно попробовать заменить термопрокладку и модифицировать радиатор, но такие эксперименты стоит выполнять на свой страх и риск.
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Источник:
Max Tech
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Комментарии

Сергей Веселов
+113
Сергей Веселов
Избыточная мощность для него :(
Мне кажется, если брать в дом, то можно купить специальный вентилятор, на который можно поставить его, но это доп траты, проще тогда прошку купить, благо процессор не в одном варианте.
Сегодня в 11:21
#
tellurian
+1550
tellurian Сергей Веселов
Подставку с вентиляторами купить. Стоит 10000-2000₽. Купил сыну к игровому ноуту.
Сегодня в 11:45
#
–39
номер tellurian
Ну там мощность бешеная и они тянут как-то. Я вот на MBP16 на i9 просто боюсь, что он разложится на атомы от какой-нибудь более-менее стоящей игрульки.
Сегодня в 14:48
#
+154
Basy
Покупатели безвентиляторный ноутов должны изначально понимать, что часто большую нагрузку давать нельзя. У меня на m1, тоже при некоторых задачах сильно нагревается, но это не часто бывает))
Сегодня в 12:04
#
Олег Воронин
+2291
Олег Воронин Basy
Поверьте, Air М1 даже рядом не греется так, как Air M2. И это печалька. Я вот сейчас это испытал при переходе.
Сегодня в 12:58
#
Олег Воронин
+2291
Олег Воронин
Даже M2 в Air греется существенно выше, чем М1. До 80-90 пнуть М2 очень просто, а с М1 надо постараться. Чего уж про более свежие чипы говорить.
Сегодня в 12:57
#
–39
номер Олег Воронин
А как же эта обещанная ультамощь этих эпол М-процессоров? Они хоть лучше интелов чем-то?
Сегодня в 14:51
#
+26
birowa номер
Достаточно просто посмотреть общие рейтинги процессоров, чтобы увидеть насколько мощны процессоры M-серии при совершенно минимальном ноутбучном потреблении. Но ноутбучное и пассивное охлаждение это две большие разницы, как говорят… ноуты на интеле и без нагрузки НЕ смогут работать на пассивном охлаждении (тем более такой же мощности, как M-чипы).
2 часа назад в 16:43
#
–39
номер birowa
Немного не понял. Только про рейтинги. Но они, говорят, что ерунда.
час назад в 17:01
#
+160
antonchik55
Ну зачем брать базовый MacBook для серьезных задач?

MacBook Air был создан как печатная машинка с возможностью немного фотошопить картинки.

Надо видео монтировать или программировать — переплати 200-500$ и получи машинку сильно мощнее.

Вы ж не запускаете на андроиде за 20к Геншин Импакт и не жалуетесь что не тянет. Тут всё логично
Сегодня в 13:17
#
+135
Ivan Ivanov antonchik55
"MacBook Air был создан как печатная машинка с возможностью немного фотошопить картинки."

а зачем тогда печатной машинке М3 и вообще фанатизм оправдывающих любые идиотизмы в продукции apple просто потрясает
Сегодня в 14:51
#
+26
birowa Ivan Ivanov
Не знаешь, не понимаешь, никогда на этом не работал = не пиши глупых комментариев!
2 часа назад в 16:46
#
Роман Лесной
–11
Роман Лесной
Пидорги создают очередной высер для биомассы, Джобс в гробу перевернулся 100 раз уже бы от такого
Сегодня в 13:33
#
+26
birowa Роман Лесной
Про Джобса согласен, но комментарий написан человеком, который новыми продуктами Apple не пользовался совсем, только на картинке видел и новости про них читал…
2 часа назад в 16:45
#