Apple облажалась: у новых MacBook Air с M3 есть серьезная проблема, которую невозможно исправить

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Автор YouTube-канала Max Tech Максим Юрьев провел ряд тестов производительности нового 15-дюймового MacBook Air с чипом M3, в результате которых он выявил самую главную ошибку Apple.Речь идёт о знаменитой безвентиляторной системе охлаждения, которую производитель продолжает использовать в новых MacBook Air, параллельно повышая производительность. Как выяснилось, такой подход абсолютно не подходит к чипам серии M3.В тесте 3DMark Wild Life Extreme Stress чип 15-дюймового MacBook Air разогрелся до рекордных 114°C, а корпус до неприятных 50°C. Разумеется, настолько высокие температуры привели к троттлингу и разкому снижению производительности. По итогу MacBook Air оказался на 33% медленнее, чем 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M3. В долгосрочной перспективе такие температуры могут привести к физическим повреждением устройства.Поскольку проблема перегрева обусловлена безвентиляторной конструкцией, то и устранить её никак не выйдет. Единственное, что может сделать Apple в одном из будущих обновлений — ограничить мощность чипа M3, но тогда и смысла в обновлении на новые ноутбуки не будет.Автор ролика также отметил, что можно попробовать заменить термопрокладку и модифицировать радиатор, но такие эксперименты стоит выполнять на свой страх и риск.