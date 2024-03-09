Камерой в iPad Air и iPad Pro наконец-то станет удобно пользоваться

Фархад
iPad

В преддверии скорой презентации новых iPad Pro и iPad Air в сети появилась информация об одном значительном изменении в конструкции предтоповых планшетов.

Авторитетный инсайдер под ником Instant Digital поделился в Weibo информацией, что обе модели iPad Air (10,9 и 12,9 дюймов) получат новое расположение селфи-камеры. Теперь сенсор будет расположен на длинной стороне.

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С релизом iPad 10-го поколения в 2022 году Apple впервые переместила фронтальную камеру на горизонтальную сторону планшета. Так устройством стало намного удобнее пользоваться для видеосвязи в альбомной ориентации.

Стоит отметить, что портал 9to5Mac также обнаружил в iPadOS 17.4 доказательства того, что новые модели iPad Pro получат аналогичное изменение.

Ожидается, что Apple представит новые планшеты уже в этот понедельник, 11 марта.
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Источник:
MacRumors
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