Touch

По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple рассматривает возможность возвращения сканера отпечатков пальцев Touch ID в свои смартфоны. Однако компания пока не определилась, в какие модели и куда именно будет установлен этот сканер.

Гурман пишет, что Apple изучает два сценария: топовые модели iPhone могут получить встроенный в экран невидимый сканер, а у недорогих моделей сканер может располагаться над экраном на месте выреза для Face ID. 

Не исключено, что Apple устроят оба варианта, и Touch ID в новых исполнениях будет установлен в разных моделях iPhone. Но также есть вероятность, что компания не сможет достичь должного уровня качества работы этих сканеров и вообще не будет применять их. Как не применяет сейчас, хотя технологии позволяют это делать.

Touch ID не вернётся в iPhone ни в этом году, ни в следующем, указывает Гурман. Самое ранее, когда Apple определится с использованием этих сканеров — 2023 год. В актуальных моделях iPhone применяется Face ID для разблокировки устройства с помощью сканирования лица пользователя.


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