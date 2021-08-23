По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple рассматривает возможность возвращения сканера отпечатков пальцев Touch ID в свои смартфоны. Однако компания пока не определилась, в какие модели и куда именно будет установлен этот сканер.
Гурман пишет, что Apple изучает два сценария: топовые модели iPhone могут получить встроенный в экран невидимый сканер, а у недорогих моделей сканер может располагаться над экраном на месте выреза для Face ID.
Не исключено, что Apple устроят оба варианта, и Touch ID в новых исполнениях будет установлен в разных моделях iPhone. Но также есть вероятность, что компания не сможет достичь должного уровня качества работы этих сканеров и вообще не будет применять их. Как не применяет сейчас, хотя технологии позволяют это делать.
Touch ID не вернётся в iPhone ни в этом году, ни в следующем, указывает Гурман. Самое ранее, когда Apple определится с использованием этих сканеров — 2023 год. В актуальных моделях iPhone применяется Face ID для разблокировки устройства с помощью сканирования лица пользователя.
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Ну а по поводу удобства частично можно согласиться, это зависит от ситуаций. Если ты в маске, либо телефон лежит на столе, то Face ID превращается в трэш, а во всех остальных случаях он прекрасен.
Полный доступ к системе открыт ))
Ночью кстати если боишся что кто кто влезет просто тыкаешь неправильным пальцем сканер отключается требует пароль.
Было бы конечно удобно обе эти функции иметь в устройстве
Про сканер так всегда было после 3-4 несрабатывания он отключается до тех пор пока не введёшь пароль
Это сделать 2 секунды.
Зато за наркомания?🥴