У iPhone 12 нет конкурентов.
Последнее поколение смартфонов Apple доминирует во флагманском сегменте. Чтобы доказать это, не нужно углубляться в статистику.
Самые поверхностные цифры: средняя цена смартфона в мире — $317, а наиболее популярный телефон в мире — с отрывом iPhone 12, хотя его цена втрое выше. В топ-10 самых популярных смартфонов мира из флагманов только iPhone, на Android исключительно бюджетники. Настолько Apple впереди всех конкурентов.
Android-флагманы всегда были на втором месте после iPhone. Apple — это престиж и эмоции, а еще приятная и удобная операционная система. Чтобы конкурировать со смартфоном, дающим ощущение исключительности и причастности к недоступному бренду, недостаточно мощного процессора и хорошей камеры.
Впрочем, в последнее время рынок напомнил, что Android-флагманы продолжают терять актуальность. Ниже — основные признаки, почему Android никогда не дотянется до Apple в премиальном сегменте.
Продажи Samsung Galaxy низкие, хотя конкурент всего один
Продажи смартфонов модельного ряда Samsung Galaxy S21 оказались ниже, чем ожидала компания. За это время она реализовала 13,5 миллиона экземпляров, тогда как у серии S20 на старте продаж за аналогичный период было отгружено 16,4 миллиона штук, а у S10 — 37 миллионов.
Даунгрейд Samsung не оправдать коронавирусом. Параллельно Apple добивается успеха с iPhone 12. Она достигла лучших показателей продаж со времен iPhone 6S и рассчитывает превзойти их с выходом iPhone 13, отгрузив около 90 миллионов экземпляров на старте продаж.
Вывод: у людей есть деньги, и они готовы тратить их на смартфоны, значит, дело не в клиентах, а в компании.
Huawei ушла, а альтернатива не нашлась
Параллельно зачах единственный конкурент Samsung на Android — Huawei. Galaxy S — легендарная линейка, известная конкуренцией с iPhone на самой заре противостояния Android и iPhone, а Huawei поднялась за последние четыре года, удивив мир возможностями камеры (числом модулей, ночным режимом, перископическим зумом).
На рынке флагманов до 2021 года были три короля — Apple, Samsung и Huawei. Позиции последней разрешили американские санкции и лишение сервисов Google — за год продажи смартфонов компании снизились на 74,6%, по данным аналитиков Omdia.
Фактически на рынке флагманов остались два игрока — Apple и Samsung. А пройти путь Huawei реально, если у компании есть рекламные бюджеты, китайцы дали рынку формулу: вложитесь в рекламу, расскажите, насколько хороша ваша камера и раздайте смартфон блогерам и журналистам, чтобы они заспамили соцсети фотографиями с него.
За год по протоптанному пути не прошла ни одна компания. Oppo Find X3 Pro вышел эксклюзивно для Китая, OnePlus 9 Pro продается для ограниченного количества стран, а Google Pixel 6 и 6 Pro на процессоре Tensor не претендуют на высокие продажи, это нишевые устройства даже на американском рынке. Ни один бренд не занял освободившееся место.
Компании отказываются от флагманов
В прошлом году Google представила Pixel 5. Это была ее флагманская модель компании, хотя относительно рынка это скорее полуфлагман. Он получил нетоповый чип Snapdragon 765G и низкую цену в $700. Хотя до этого компания показывала устройства на топовых процессорах серии Snapdragon 800. Google Pixel 4 и Pixel 4 XL работали на Snapdragon 855.
Кстати, возможно, по этой же причине Samsung не выпустила следующее поколение линейки Galaxy Note этим летом. Никакой конспирологии, но пазл складывается: продажи Galaxy S падают, альтернативы Huawei не появляются, и на этом фоне Samsung отказывается от линейки Galaxy Note в пользу раскладушек Galaxy Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Логично отказаться от заведомо безуспешного направления в пользу более перспективного.
У Samsung и Apple не будет конкурентов. А в их противостоянии выигрывает iPhone
Без Samsung у Apple нет конкурентов. Чтобы встать с этими брендами на равных, нужно годами работать на лояльность аудитории к марке, а потом резко вложиться в рекламу флагмана и предложить клиентам исключительную особенность, как это делала Huawei с фотофлагманами.
Среди имеющихся на рынке брендов ни один так не сделает. Xiaomi, Vivo, Oppo, realme — эти компании ориентированы на компромиссы между ценой и качеством. Они уже сформировали репутацию доступных устройств и точно не выйдут на рынок флагманов, Xiaomi Mi 11 Ultra — исключение и эксперимент, в топе самых популярных смартфонов все равно окажется Redmi. Android-флагманы не нужны миру. iPhone — единственный дорогой смартфон, который купят.
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