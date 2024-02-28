Samsung представила смартфон будущего, который вынудит вас расшивать одежду

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung показала концепт сгибаемого смартфона нового типа. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, презентация прошла на выставке MWC 2024 — в павильоне южнокорейского бренда можно увидеть и пощупать Samsung Galaxy Cling Band. Главная фишка этого устройства: оно не просто складывается пополам, а изгибается в дугу. В теории такой смартфон сможет заменить смарт-часы, а точнее, выполнять их функции на запястье. Форма корпуса и угол сворачивания позволяют девайсу удерживаться на руке.

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Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

На «спинке» Cling Band размещены датчики здоровья, которые могут фиксировать частоту сердечных сокращений и другие показатели прямо с запястья безо всяких браслетов и смарт-часов. Правда, всю одежду с рукавами придется расшить: едва ли такой здоровяк влезет под рукав, а цеплять его поверх ткани нет смысла. Помимо них, сзади присутствует один модуль камеры, а снизу — порт USB-С.

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Фото: SamMobile
Фото: SamMobile

Концепт создан для демонстрации возможностей OLED-дисплеев от Samsung и в серию пока не пойдет. И это хорошо: в плане бытового использования к таком форм-фактору есть ряд вопросов. 

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Источник:
lifehacker
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Комментарии

tellurian
+1909
tellurian
Похожее показала Моторола ещё
58 минут назад
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