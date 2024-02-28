Samsung представила смартфон будущего, который вынудит вас расшивать одежду



Фото: SamMobile





Компания Samsung показала концепт сгибаемого смартфона нового типа. Об этом пишет Lifehacker.



Согласно источнику, презентация прошла на выставке MWC 2024 — в павильоне южнокорейского бренда можно увидеть и пощупать Samsung Galaxy Cling Band. Главная фишка этого устройства: оно не просто складывается пополам, а изгибается в дугу. В теории такой смартфон сможет заменить смарт-часы, а точнее, выполнять их функции на запястье. Форма корпуса и угол сворачивания позволяют девайсу удерживаться на руке.



