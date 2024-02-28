Босс Xiaomi в шоке от решения Тима Кука по отмене Apple Car

Фархад
SU 7

Вчера в сети появилась информация об отмене одного из самых амбициозных проектов Apple по выпуску собственного электромобиля, а сегодня руководители крупнейших китайских компаний высказались по этому поводу.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь написал в Weibo, что его шокировала новость о решении Apple. Оно стало абсолютной неожиданностью, поскольку многие компании, включая Xiaomi, видели в будущем электрокаре Apple одного из своих главных конкурентов (и вдохновителей, разумеется).

Напомним, в декабре 2023 года Xiaomi пошла ва-банк официально представив свой первый электромобиль SU7, который поступит в продажу до конца 2024 года. Цзюнь также добавил, что «глубоко сожалеет, поскольку знает, насколько сложно производить автомобили».

Главы других китайских компаний, включая Xpeng и Li Auti, считают, что решение Apple сместить акцент с электромобилей на искусственный интеллект было «абсолютно правильным».
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Произошла отмена: Apple передумала выпускать электромобиль
Вышли финальные бета-версии iOS 17.4 и macOS Sonoma 14.4
iOS 17.4 раскрыла дизайн новых наушников Apple

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+4314
st00p1dm0nkey
А я в шоке, что Цзюнь в шоке 🤣
29 минут назад
#