Босс Xiaomi в шоке от решения Тима Кука по отмене Apple Car

Вчера в сети появилась информация об отмене одного из самых амбициозных проектов Apple по выпуску собственного электромобиля, а сегодня руководители крупнейших китайских компаний высказались по этому поводу.Глава Xiaomi Лэй Цзюнь написал в Weibo, что его шокировала новость о решении Apple. Оно стало абсолютной неожиданностью, поскольку многие компании, включая Xiaomi, видели в будущем электрокаре Apple одного из своих главных конкурентов (и вдохновителей, разумеется).Напомним, в декабре 2023 года Xiaomi пошла ва-банк официально представив свой первый электромобиль SU7, который поступит в продажу до конца 2024 года. Цзюнь также добавил, что «глубоко сожалеет, поскольку знает, насколько сложно производить автомобили».Главы других китайских компаний, включая Xpeng и Li Auti, считают, что решение Apple сместить акцент с электромобилей на искусственный интеллект было «абсолютно правильным».