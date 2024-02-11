Apple Vision Pro придёт к «идеальной форме» только к четвёртому поколению

«До тех пор Vision Pro — это, по сути, прототип — всего лишь игрушка, за которую вам придется заплатить Apple, чтобы получить привилегию протестировать его», — Марк Гурман из Bloomberg.

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми интересными подробностями о будущем гарнитуры Apple Vision Pro.По словам инженеров, занимающихся разработкой Apple Vision Pro, для реализации «идеальной формы» гарнитуры потребуется четыре последовательных поколения устройства. Судя по всему, более комфортные лёгкие очки с адекватным запасом автономности и кучей приложений мы получим только с выходом Apple Vision Pro 5 к 2030 году.Гурман уверен, что Vision Pro в итоге сможет заменить iPad, если команде Apple удастся решить все проблемы с эргономикой и автономностью в течение четырёх поколений. Аналогичное развитие мы наблюдали в iPhone, iPad и Apple Watch.