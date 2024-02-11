Apple Vision Pro придёт к «идеальной форме» только к четвёртому поколению

Фархад
Vision 5s

Журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми интересными подробностями о будущем гарнитуры Apple Vision Pro.

По словам инженеров, занимающихся разработкой Apple Vision Pro, для реализации «идеальной формы» гарнитуры потребуется четыре последовательных поколения устройства. Судя по всему, более комфортные лёгкие очки с адекватным запасом автономности и кучей приложений мы получим только с выходом Apple Vision Pro 5 к 2030 году.

«До тех пор Vision Pro — это, по сути, прототип — всего лишь игрушка, за которую вам придется заплатить Apple, чтобы получить привилегию протестировать его», — Марк Гурман из Bloomberg.

Гурман уверен, что Vision Pro в итоге сможет заменить iPad, если команде Apple удастся решить все проблемы с эргономикой и автономностью в течение четырёх поколений. Аналогичное развитие мы наблюдали в iPhone, iPad и Apple Watch.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

игорь
+138
игорь
Не согласен — Apple Watch сразу попали идеально и принципиально дизайн не менялся до ультра.
2 часа назад в 12:45
#
+37
saman
Apple watch до сих пор никуда не попали, так как заряжать их надо каждый день. Люди до сих пор тестировщики и носят прототипы.
2 часа назад в 13:00
#
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