Apple признала проблему призрачных касаний в Apple Watch Series 9 и Ultra 2

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Компания Apple отправила всем сотрудникам авторизованных сервисных центров внутреннюю записку, в которой признала проблемы с сенсорным управлением в последнем поколении своих смарт-часов.Согласно документу, некоторые клиенты могут сталкиваться с фантомными нажатиями на дисплей в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Это приводит к странному поведению смарт-часов без какого-либо взаимодействия с пользователем. В некоторых случаях часы могут самостоятельно позвонить или запустить воспроизведение музыки. Apple запретила техническим специалистам ремонтировать эти модели Apple Watch, пока она проводит расследование.Пока компания рекомендует владельцам часов почаще обновлять ПО. Судя по всему, Apple пофиксит проблему в будущей версии watchOS.