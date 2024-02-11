Apple признала проблему призрачных касаний в Apple Watch Series 9 и Ultra 2

Фархад
Apple Watch Series 9

Компания Apple отправила всем сотрудникам авторизованных сервисных центров внутреннюю записку, в которой признала проблемы с сенсорным управлением в последнем поколении своих смарт-часов.

Согласно документу, некоторые клиенты могут сталкиваться с фантомными нажатиями на дисплей в Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Это приводит к странному поведению смарт-часов без какого-либо взаимодействия с пользователем. В некоторых случаях часы могут самостоятельно позвонить или запустить воспроизведение музыки. Apple запретила техническим специалистам ремонтировать эти модели Apple Watch, пока она проводит расследование.

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Пока компания рекомендует владельцам часов почаще обновлять ПО. Судя по всему, Apple пофиксит проблему в будущей версии watchOS.
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Источник:
MacRumors
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