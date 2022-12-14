Apple вовсю превращают iPhone в Android. Зачем?

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Купертиновцы уже добавляют возможность загрузки приложений со сторонних источников. Пока опция будет доступна только в Европе. Об этом сообщает профильный сайт Macrumors, ссылаясь на сообщение издательства Bloomberg.Как сообщает источник, Apple приступили к выполнению требований Закона о цифровых услугах в странах Евросоюза. Изменение позволит пользователям Apple-устройств загружать приложения в обход App Store. Это избавит разработчиков от необходимости платить 15-30% сборов, которые уходят к Apple.Есть вероятность, что подобную практику, возьмут на вооружение и другие страны. Соединенные Штаты, уже рассматривают возможность загрузки неопубликованных в App Store приложений. Apple уверяет, что внесённые изменения ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность личных данных, на которую полагаются пользователи бренда.