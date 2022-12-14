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Apple вовсю превращают iPhone в Android. Зачем?

Артем
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Купертиновцы уже добавляют возможность загрузки приложений со сторонних источников. Пока опция будет доступна только в Европе. Об этом сообщает профильный сайт Macrumors, ссылаясь на сообщение издательства Bloomberg. 

Как сообщает источник, Apple приступили к выполнению требований Закона о цифровых услугах в странах Евросоюза. Изменение позволит пользователям Apple-устройств загружать приложения в обход App Store. Это избавит разработчиков от необходимости платить 15-30% сборов, которые уходят к Apple.

Есть вероятность, что подобную практику, возьмут на вооружение и другие страны. Соединенные Штаты, уже рассматривают возможность загрузки неопубликованных в App Store приложений. Apple уверяет, что внесённые изменения ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность личных данных, на которую полагаются пользователи бренда.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+485
law
А за бесплатные приложение разрабы тоже платят?
Сегодня в 02:57
#
+13
Astemir Shibzuhov law
Нет. Платят тольк 100 долларов за аккаунт Apple developer ежегодно. А дальше в зависимости от того что делает приложение. Если в приложении встроенная реклама то вроде как apple не берет за это комиссию
Сегодня в 03:42
#
EDD
+163
EDD
Ну так а где ответ на вопрос "зачем?"??
Сегодня в 06:41
#
tellurian
+4815
tellurian
Это хорошо. Можно будет ставить удаленные приложения.
2 часа назад в 07:35
#
+524
jkttim
Сами же пользователи просили об этом, что теперь ныть то?
час назад в 08:45
#
kardigan
+2924
kardigan
Ставят под угрозу не конфеденциальность, которй и так нет, а прибыль Купертино. Сколько денег будет свистеть мимо… это же боль.
9 минут назад
#