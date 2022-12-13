Вышли iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и tvOS 16.2

Обновления содержат исправление багов и некоторые изменения характерные для каждого устройства.
iPadOS 16.2
Помимо приложения Freeform и функция «Пение» в Apple Music, которые также доступны в iOS 16.2, обновление получило несколько особенностей исключительно для планшета:
- Поддержка внешнего дисплея с разрешением до 6K, доступная на iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения и более поздних моделей), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения и более поздних моделей) и iPad Air (5-го поколения)
- Доступно перетаскивание файлов и окон с совместимого устройства на подключенный дисплей и наоборот
- Поддержка использования до 4 приложений на дисплее iPad и 4 на внешнем дисплее.
macOS Ventura 13.1
Обновление включает в себя расширенную защиту данных iCloud, улучшение сквозного шифрования для резервного копирования, в том числе для iCloud, заметок и фотографий.
tvOS 16.2
Добавлена поддержка режима караоке в Apple Music, предпросмотр фильмов Apple TV+, а также небольшие изменения в дизайне приложения Apple TV.
Все обновления исправляют ряд ошибок и уже доступны для загрузки.
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