Apple

Вышли iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1 и tvOS 16.2

Артем
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Обновления содержат исправление багов и некоторые изменения характерные для каждого устройства.

iPadOS 16.2

Помимо приложения Freeform и функция «Пение» в Apple Music, которые также доступны в iOS 16.2, обновление получило несколько особенностей исключительно для планшета:

  • Поддержка внешнего дисплея с разрешением до 6K, доступная на iPad Pro 12,9 дюйма (5-го поколения и более поздних моделей), iPad Pro 11 дюймов (3-го поколения и более поздних моделей) и iPad Air (5-го поколения)
  • Доступно перетаскивание файлов и окон с совместимого устройства на подключенный дисплей и наоборот
  • Поддержка использования до 4 приложений на дисплее iPad и 4 на внешнем дисплее.


macOS Ventura 13.1

Обновление включает в себя расширенную защиту данных iCloud, улучшение сквозного шифрования для резервного копирования, в том числе для iCloud, заметок и фотографий.

tvOS 16.2

Добавлена поддержка режима караоке в Apple Music, предпросмотр фильмов Apple TV+, а также небольшие изменения в дизайне приложения Apple TV.

Все обновления исправляют ряд ошибок и уже доступны для загрузки.
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