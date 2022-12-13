Вышло обновление watchOS 9.2. Что нового?

Последний апдейт для смарт-часов Apple вносит исправления ошибок и добавляет несколько новых функций.
В Apple отмечают, что часть функции могут быть недоступны в некоторых странах.
• В новом режиме «Маршрут гонки» можно сравнивать результаты с предыдущими тренировками.
• Приложение «Тренировка» предоставляет более точные данные.
• Приложение «Шум» теперь показывает информацию о снижении уровня окружающего шума, при использовании AirPods Pro (1‑го поколения) и AirPods Max с активным шумоподавлением.
• Пользователей Семейной настройки теперь могут управлять колонками HomePod, аксессуарами умного дома и пользоваться ключами от дома в Wallet.
• В настройках Универсального доступа можно включить визуальное отображение активной функции «Сирена» на Apple Watch Ultra.
• В функциии AssistiveTouch улучшены скорость отклика и точность жестов.
• Доработана функция «Распознавание аварии» на Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 и Apple Watch SE (2‑го поколения).
• Исправлена ошибка, которая приводила к неверному отображению времени после выключения будильника в режиме «Сон».
• Исправлена ошибка, ненужных данных во время сеансов осознанности.
Также вышло долгожданное обновление iOS 16.2. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.
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