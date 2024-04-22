Apple возродила давно забытый девайс

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Легенда НБА и форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз засветил неанонсированный продукт суббренда Apple, Beats, до официального релиза.В этот раз речь идёт о беспроводной колонке Beats Pill+, которая выпускалась в период с 2012 по 2022 год. Судя по ролику, опубликованному в соцсетях команды Lakers, Apple скоро возродит этот продукт. Интересно, что новую колонку можно будет повесить на шнурок. В оригинальных моделях Beats Pill этот элемент отсутствовал.Теперь остаётся дождаться полноценного анонса от Beats.