В России началось замедление YouTube

Фархад
YT

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube с сегодняшнего дня будет работать заметно хуже у российских пользователей. При этом качество роликов существенно снизится.

По данным Telegram-канала Mash, официальная причина замедления YouTube в России — технические проблемы с оборудованием Google на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках в стране. Источники ссылаются на то, что трафик заметно увеличился, а инфраструктура не обновляется последние 2,5 года.

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Основные проблемы связаны с кэшированием и ускорением загрузки контента.
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Источник:
Mash
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