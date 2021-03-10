





Несколько десятилетий назад компьютеры стоили несоизмеримо дороже, чем сейчас. И похоже, что Apple скучает по тем временам.Если верить свежей утечке от @LeaksApplePro, в 2022 году Apple планирует выпустить новую модель компьютера Mac Pro, которая будет стоить от 5499 до 18999 долларов в зависимости от конфигурации.Люди, которые помнят цены на компьютеры в 80-е и 90-е, как следует прослезятся от нахлынувших воспоминаний.Ожидается, что Apple переведёт Mac Pro с процессоров Intel на собственные вычислительные микросхемы на базе архитектуры ARM — 32, 48 или 64 ядер. Видеочип будет содержать 32, 64 или 128 ядер, а в накопителе будет до 8 ТБ.Конечно, и характеристики современных компьютеров намного круче, чем в прошлом — производительность выше, памяти больше, дизайн продуманнее. Но не исключено, что даже 18999 долларов не станут пределом, если взять расширенную базовую конфигурацию компьютера.Впрочем, тем, кто следит за развитием линейки Mac Pro, указанные цены не покажутся высокими на фоне нынешней модели компьютера со всеми возможными апгрейдами. Если не экономить и выбрать всё по максимуму, придётся выложить 5,5 миллионов рублей, а это почти 75 тысяч долларов.