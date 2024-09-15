Apple впервые раскрыла самую секретную информацию об iPhone. Это оказалось правдой

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Вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джони Сруджи впервые раскрыл объём оперативной памяти iPhone в интервью китайскому блогеру Geekerwan. Похоже, компания пошла на такой шаг, осознавая, что покупателям из Поднебесной очень важен этот показатель.В интервью Джони Сруджи подчеркнул, что «DRAM — это один из важнейших аспектов» оборудования, от которого зависит работа Apple Intelligence. Только из-за этого Apple решила установить в новые смартфоны линейки iPhone 16 целых 8 ГБ. Он добавил, что дополнительная оперативная память «очень поможет в требовательных ААА-играх» от Ubisoft и Capcom.Стоит отметить, что до этого Apple никогда не раскрывала объём оперативки в смартфонах. Энтузиастам оставалось только выковыривать эту информацию из Xcode или из сторонних приложений для оценки оборудования и производительности iPhone.