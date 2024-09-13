Обзор фирменных чехлов Apple для iPhone 16. Цвета очень сочные

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Новые силиконовые чехлы Apple для серии iPhone 16 уже поступили в продажу, а журналисты американского портала AppleInsider успели их купить и изучить.В этом году чехлы доступны в восьми цветах: чёрном, тёмно-сером, болотно-зелёном, тёмно-синем, ультрамариновом, фиолетовом, розовом и ярко-жёлтом. Но главное изменение — уникальное сапфировое покрытие для новой кнопки управления камерой.Автор обзора отмечает, что такие цвета будут хорошо сочетаться как с моделями с алюминиевой рамкой, так и с титановыми «прошками».Внутри всё стандартно: есть мягкая подкладка из микрофибры. В этом году чехлы на 55% состоят из переработанного силикона. Кнопки также остались силиконовыми без именений. Магниты MagSafe тут тоже на месте. Они вроде не сильно сдвинулись, поэтому отлично прилепают к уже существующим аксессуарам MagSafe.Кнопка управления камерой на силиконовых чехлах сделана из сапфира того же цвета, что и сам кейс. Такое решение обусловленно тем, что сама клавиша — ёмкостная. То есть её нельзя закрывать, как все остальные кнопки. Внутри есть проводящий материал, чтобы все жесты и свайпы работали корректно. К слову, в китайских чехлах в этом месте просто вырез.Вполне вероятно, что весной Apple добавит ещё несколько расцветок, но пока остаётся выбирать только между этими и прозрачным пластиковым чехлом.