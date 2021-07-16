



По данным компании Canalys, компания Xiaomi обошла Apple по общемировым продажам смартфонов во втором квартале 2021 года. В целом продажи смартфонов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Лидером остаётся компания Samsung с долей 19%, у Xiaomi 17%, Apple занимает 14%, а ниже следуют Oppo и Vivo с рыночными долями по 10% у каждой.







Продажи Xiaomi за год увеличились на 83%. Рост продаж может быть связан с «устранением» Huawei: пару лет назад этот производитель был близок к тому, чтобы обогнать Apple и Samsung, но из-за санкций в СШA не смог устанавливать на свои смартфоны Android с сервисами Google, из-за чего они стали неинтересны покупателям.



Продажи Xiaomi в Латинской Америке и Африке увеличились на 150-300%, однако их средняя стоимость ниже, чем у Samsung и Apple на 40% и 75% соответственно. Аналитики ожидают увеличение продаж Apple в конце года — они уверены, что компания выпустит очень удачные новинки, которые будут пользоваться большим спросом. Это значит, что по итогам 2021 года Apple вполне может сохранить вторую позицию среди лидеров рынка.







