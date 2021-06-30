AirTag


Xiaomi зарегистировала патент, который указывает на будущего конкурента AirTag от китайской компании. На это обратил внимание ресурс Gizmochina.

Согласно источнику в патентном бюро, Xiaomi зарегистрировала разработку под названием «Метод и устройство для поиска объектов». Патент получил номер заявки CN106877911B. Он предусматривает возможность разработки собственного метода поиска пропавших вещей и предметов, а также создания устройства, которое поможет эти вещи искать. Иными словами, всё это очень похоже на появление смарт-тега от Xiaomi.

Учитывая опыт компании в области экосистем, взаимодействия девайсов и систем умного дома, можно предположить, что «умная» метка от Xiaomi станет достойным конкурентом Apple AirTag. Кроме того, у китайцев есть огромное преимущество — бесчисленное количество суббрендов и договоров с различными небольшими брендами и стартапами. Redmi, POCO, Mijia, Soocas, Enchen и так далее — всё это небольшие фабрики, которые входят в концерн Xiaomi. Благодаря такой сети производителей «китайская Apple» имеет возможность наладить бесперебойное производство «умных» меток, а также идеально отладить их взаимодействие с другими своими смарт-девайсами.

Ранее стало известно, что Google собирается создать аналог сети «Локатора» от Apple для поиска и обнаружения пропавших Android-смартфонов. Кроме того, собственные смарт-метки выпускает и Samsung — однако их практичность остается под вопросом, так как отследить их можно только при помощи смартфонов Samsung, на которых есть активная учетная запись компании. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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