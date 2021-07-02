После презентации своей новой Windows 11 24 июня Microsoft выпустила предварительную сборку для разработчиков с номеров Build 22000.51. Бета-версия была успешно скачана с девелопер-сайта и установлена… на Xiaomi Mi 8.
О факте установки Windows 11 ARM на Xiaomi сообщает ресурс Gizmochina. Об эксперименте известно совсем немного, но в сети есть фотография.
На фото видно, что Windows 11 совсем не предназначена для отображения на закругленных дисплеях — элементы интерфейса теряются в изгибах, и система никак не компенсирует это. Экспериментаторы уточняют, что вряд ли кто-то захочет всерьез использовать «винду» на Xiaomi Mi 8 — она работает, но очень плохо. Из критичного — сенсорный экран так и не «завелся», не работает USB-порт. Присутствуют и более мелкие нюансы. Так что этот эксперимент остается только личной победой самого разработчика, но не дает никаких новых сценариев для обычных пользователей.
Ранее Windows 11 запустили на стареньком Lumia 950 XL — она работала на нем весьма сносно. Помимо этого, мы выяснили, что обновления до 11-й версии для пользователей 10-ки в этом году не предвидится. Но не всё так плохо — например, Microsoft сделала исключение для россиян и убрала для них одно из обязательных требований совместимости ПК с Windows 11. В других странах это правило создало коллапс на рынке чипов.
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