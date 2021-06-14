

Google разослала письма разработчикам софта для Android. В них компания просит рассказать, как оболочки от Xiaomi и Samsung ограничивают их приложения в фоновом режиме. Об этом рассказывает Gizmochina.



Многим владельцам смартфонов Samsung и Xiaomi знакома такая проблема, как выгрузка приложений из памяти в фоновом режиме. Google обратила внимание на эту ситуацию, и решила собрать статистику, чтобы определить её реальные масштабы. Для этого она разослала специальные анкеты. Разработчики множества приложений для Android в ответных письмах расскажут компании, «режут» ли MIUI и OneUI их приложение в фоновом режиме, ограничивают ли ему активность и доступ к пуш-уведомлениям.



Например, один из запросов в анкете выглядит так: «Если ваше приложение ограничено из-за экономии заряда батареи, укажите в форме как можно больше подробностей». Помимо этого, Google в анкете неоднократно просит разработчиков четко обозначить вендора смартфонов, если «виновник» именно он.



Google задумала решить проблему закрытия приложений в фоновом режиме еще до выхода Android 11. Именно с этой версии ОС разработчикам софта было предоставлено больше «рычагов» контроля за ресурсами смартфона. Однако производителей девайсов это не остановило и они нашли другой способ ограничивать фоновую активность стороннего софта.



Samsung и Xiaomi «режут» приложения в фоне для достижения лучших результатов автономности. Однако продуктивность при этом страдает — пользователи не получают пуш-уведомлений от «замороженного» оболочкой софта, а также не могут нормально использовать многозадачность.







