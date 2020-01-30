



Судебный процесс против Apple и Broadcom, растянувшийся на несколько лет, завершился. Эти компании должны будут выплатить Калифорнийскому технологическому институту 1,1 млрд долларов США (838 млн долларов от Apple и 270 млн долларов от Broadcom).



Иск подала в 2016 году связанная с институтом компания Caltech. Она заявила, что Apple нарушила четыре патента при разработке iPhone, iPod touch, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch и роутера Airport. Все патенты связаны с технологиями передачи данных по Wi-Fi. Caltech настаивала на приостановке продаж устройств Apple, но суд отклонил это требования. Broadcom была разработчиком и поставщиком модемов, в том числе созданных в сотрудничестве с Apple.



Юристы Apple и Broadcom защищали компании очень активно. Например, они пытались добиться аннулирования патентов Caltech. Также они отмечали, что у Caltech по какой-то причине не было претензий к более ранним моделям устройств, в которых использовались те же технологии.



Финальная точка в этом процессе ещё не поставлена. Apple и Broadcom собираются оспорить решение, а это значит, что разбирательство может продлиться ещё несколько лет.







