На сентябрьском мероприятии Apple продемонстрировала возможность съемки видео сразу с нескольких камер iPhone 11 одновременно. Сегодня эта функция была реализована в бесплатном приложении DoubleTake от создателей FiLMiC Pro.
Новое приложение позволяет захватывать видео одновременно с двух камер. Для этого потребуется совместимое устройство, а именно iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS и iPhone XR. Аналогичный режим с возможностью вести запись с нескольких камер также появится в приложении FiLMiC Pro позднее в этом году.
В DoubleTake используются API-интерфейсы iOS 13, которые позволяют приложению визуализировать изображение со всех четырех камер iPhone 11 Pro (ультраширокоугольная, широкоугольная, телевик и фронтальная) а у пользователя за счет этого появляется возможность выбора необходимого угла и ракурса.
Во время записи можно выбрать разделенный экран или специальные макеты «картинка в картинке». Вы сможете сохранять скомпонованное видео или отдельные клипы. В последнем случае предполагается, что вы будете использовать ролики в редакторе DoubleTake.
Это не первое приложение с возможностью многокамерной съемки, в прошлом году было выпущено DuetCam с похожим набором функций. Несмотря на это, DoubleTake предлагает свежий взгляд на пользовательский интерфейс и средства редактирования, такие как уровень экспозиции, живая гистограмма и возможность блокировки фокуса. Также стоит отметить, что оно полностью бесплатно, а это не может не радовать.
Новое приложение позволяет захватывать видео одновременно с двух камер. Для этого потребуется совместимое устройство, а именно iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS и iPhone XR. Аналогичный режим с возможностью вести запись с нескольких камер также появится в приложении FiLMiC Pro позднее в этом году.
В DoubleTake используются API-интерфейсы iOS 13, которые позволяют приложению визуализировать изображение со всех четырех камер iPhone 11 Pro (ультраширокоугольная, широкоугольная, телевик и фронтальная) а у пользователя за счет этого появляется возможность выбора необходимого угла и ракурса.
Во время записи можно выбрать разделенный экран или специальные макеты «картинка в картинке». Вы сможете сохранять скомпонованное видео или отдельные клипы. В последнем случае предполагается, что вы будете использовать ролики в редакторе DoubleTake.
Это не первое приложение с возможностью многокамерной съемки, в прошлом году было выпущено DuetCam с похожим набором функций. Несмотря на это, DoubleTake предлагает свежий взгляд на пользовательский интерфейс и средства редактирования, такие как уровень экспозиции, живая гистограмма и возможность блокировки фокуса. Также стоит отметить, что оно полностью бесплатно, а это не может не радовать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: