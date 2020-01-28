Сайт LetsGoDigital опубликовал качественные рендеры модельного ряда смартфонов iPhone 12, которые ожидаются в 2020 году. До презентации флагманской серии еще больше полугода, несмотря на это вокруг мобильных устройств Apple уже довольно много слухов. Сообщается, что компания планирует представить этой весной бюджетный iPhone 9 / SE 2.Помимо обновленного SE, осенью этого года ожидаются еще четыре модели, которые после анонса пользователи смогут приобрести уже в конце сентября. Одним из самых важных нововведений станет поддержка сетей пятого поколения.Телефоны Apple, которые дебютируют этой осенью, придут на смену модельному ряду iPhone 11. Вероятно, вместо трех моделей серия 2020 года будет представлена четырьмя новыми устройствами. Купертиновцы могут расширить ряд iPhone 12 компактным смартфоном с мощной начинкой в нижнем ценовом диапазоне.Самая маленькая модель, вероятно, получит 5,4-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру. Это устройство может получить название iPhone 12 Mini. В отличие от iPhone 9 / SE 2, этот смартфон будет полностью соответствовать другим моделям 2020 года с точки зрения дизайна и функций.Кроме того, ожидается 6,1-дюймовая модель с OLED-экраном и двойной камерой. iPhone 12 Pro также может получить 6,1-дюймовый экран, но будет оснащен тройной камерой с датчиком ToF. Что касается iPhone 12 Pro Max, то этот смартфон будет скорее всего оборудован 6,7-дюймовым дисплеем и получит тройную основную камеру с сенсором 3D ToF. Таким образом получается, что последние два устройства получат экран чуть большего размера, чем предыдущие.Более крупные дисплеи можно интегрировать за счет дополнительного уменьшения рамок. Благодаря этому пользователи смогут получить более крупные экраны при сравнительно тех же размерах корпуса. Кроме того, Apple будет впервые использовать только OLED-панели в 12 серии, в то время как SE 2 будет оснащаться ЖК-экраном.По предварительным данным, Apple наконец-то представит в 2020 году свои первые смартфоны с модулем 5G. Один из сотрудников компании сообщил в середине прошлого года, что все новые устройства будут оснащены модемом Qualcomm для работы в сетях пятого поколения. Новые устройства могут получить поддержку частот 6 ГГц и, возможно, даже mmWave.Тем не менее, есть вероятность, что модели iPhone 12 5G будут выпускаться не для всех стран. Скорее всего смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения в первую очередь получат США, Англия, Канада, Япония и Корея.Что касается внешнего вида, в сети уже довольно много слухов, которые указывают на обновленный дизайн. Аналитик Минг-Чи Куо в свою очередь сообщал, что серия iPhone 12 получит схожие черты с дизайном «культовой» четверки.Круглые края уступят место прямым граням, таким образом смартфоны 2020 года получат больше общего во внешнем виде с планшетами iPad Pro. Помимо этого, некоторые слухи указывали на то, что новые устройства станут тоньше, чем их предшественники. Некоторые аналитики полагают, что также будет уменьшен вырез в экране.Есть вероятность, что для нового модельного ряда Apple увеличит частоту обновления экрана. Сообщается, что iPhone 12 получат дисплеи с частотой 120 Гц. Похоже, что такой показатель станет стандартом для флагманов в 2020 году.Для Apple работа с 120-герцовыми экранами не станет чем-то новым, поскольку дисплеи планшетов iPad Pro имеют аналогичный показатель частоты.Что касается анонса iPhone 12, то Apple, по уже сложившейся традиции, представит их в сентябре. В прошлом году флагманский модельный ряд компании был анонсирован 10 сентября, а спустя три дня начался предварительный заказ. В продажу новинки поступили 20 сентября. Вполне возможно, что в этом году Apple выберет аналогичный сценарий, но сначала нам представят iPhone 9 / SE 2, который по сообщениям аналитиков, ожидаются весной этого года.